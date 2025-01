Sanremo 2025, i primi look dei cantanti alle prove del Festival. FOTO

2/13 ©IPA/Fotogramma

Sono già pronti per le foto ufficiali i The Kolors, il trio formato da Alex Fiordispino, Dario Iaculli e Stash, quest'ultimo in total black, un look dallo spirito rock, nel quale non possiamo non notare i guanti di nappa e gli stivaletti col tacco, in stile anni Settanta



Canzoni Sanremo 2025, le nostre prime pagelle dopo i preascolti