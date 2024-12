Sanremo Giovani, ecco i 4 cantanti che andranno al Festival

Alessandro Cattelan, affiancato da Carlo Conti sul palco per svelare i titoli delle canzoni in gara dei Big, ha condotto la finale di Sarà Sanremo. La Commissione musicale formata da Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia, insieme ai giurati fuori onda Carlo Conti e Claudio Fasulo, ha scelto i quattro artisti che a febbraio calcheranno il palco del Teatro Ariston.

La prima sfida della serata ha visto scontrarsi Mew con Oh My God e Vale LP e Lil Jolie con Dimmi tu quando sei pronto per fare l'amore. La coppia ha avuto la meglio conquistando il primo posto disponibile. Alex Wyse con la canzone Rockstar e Selmi con Forse per sempre si sono affrontati nello scontro successivo. Alex Wyse ha ottenuto il pass per il Teatro Ariston.