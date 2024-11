16/25 Immagine tratta dal videoclip della canzone presente sul sito di Sanremo Giovani

Il conduttore ha aggiunto: “Abbiamo ascoltato tante canzoni, tanta bella musica e testi mai banali, in molti casi anche su temi significativi. In ogni concorrente abbiamo scoperto storie interessanti, sogni, speranze, e soprattutto tanta energia; alcuni stupiranno il pubblico sia per la musica che per i contenuti”. Tra gli artisti di Sanremo Giovani anche Orion con Diamanti nel fango

Sanremo 2025, Carlo Conti parla della scelta delle canzoni