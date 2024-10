Sanremo Giovani 2024, la lista di tutti i cantanti in gara

Ventiquattro artisti si esibiranno davanti alla Commissione Musicale per cercare di conquistare uno dei quattro posti disponibili della categoria Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2025 in programma da martedì 11 a sabato 15 febbraio

Martedì 12 novembre Alessandro Cattelan darà il via a Sanremo in cui i 24 artisti cercheranno di ottenere uno dei dodici posti disponibili nella semifinale del programma in onda il 10 dicembre. La Commissione Musicale sarà composta da Ema Stokholma , Carolina Rey , Manola Moslehi , Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia , insieme a Carlo Conti e Claudio Fasulo nei ruoli di giurati fuori onda.

Mercoledì 23 ottobre i 46 artisti selezionati tra le 564 candidature giunte a Sanremo Giovani si sono esibiti sul palco della Sala A di via Asiago a Roma per conquistare uno dei 24 posti.

Il conduttore e direttore artistico della kermesse ha aggiunto: “Abbiamo ascoltato tante canzoni, tanta bella musica e testi mai banali, in molti casi anche su temi significativi. In ogni concorrente abbiamo scoperto storie interessanti, sogni, speranze, e soprattutto tanta energia; alcuni stupiranno il pubblico sia per la musica che per i contenuti. Da ragazzi giovanissimi non ti aspetti una tale maturità artistica invece sono già pronti e consapevoli della propria forza, sapendo tenere molto bene il palco”.

Infine, Carlo Conti ha dichiarato: “La Commissione ha privilegiato soprattutto gli artisti, non solo la canzone presentata in gara. L'augurio è che i ventiquattro selezionati facciano davvero un lungo ed esaltante percorso artistico, così come anche i tantissimi che hanno partecipato sin qui alle selezioni abbiano presto l’occasione di dimostrare con successo ciò che valgono”.