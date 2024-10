Sanremo, reunion di David Gilmour e Roger Waters? Le indiscrezioni

Al termine dello show al Circo Massimo a Roma, Carlo Conti ha raggiunto David Gilmour in hotel per una chiacchierata dal contenuto riservato. Reunion dei Pink Floyd sul palco del Teatro Ariston?

Festival di sanremo, roger waters e David Gilmour presenti? Nei giorni scorsi David Gilmour è approdato a Roma per i sei show incredibili al Circo Massimo, tra i presenti anche il prossimo conduttore e direttore artistico della 75esima edizione del Festival di Sanremo; Carlo Conti non ha infatti mai nascosto la sua passione per i Pink Floyd. Al termine dello show, il conduttore ha raggiunto l'artista britannico nel suo hotel per una chiacchierata dal contenuto riservato. Stando alle indiscrezioni, Carlo Conti starebbe cercando di portare David Gimour e Roger Waters sul palco del Teatro Ariston dando così vita a una storica reunion dei Pink Floyd, nonostante i rapporti tra i due artisti si siano deteriorati nel corso degli anni.

Il 6 settembre David Gilmour ha pubblicato il nuovo album Luck and Strange, uscito a circa nove anni di distanza dal precedenti Rattle That Lock e arrivato al primo posto dei dischi più venduti nel Regno Unito. L'artista ha dichiarato in un video condiviso sul suo profilo Instagram: "È il miglior album che abbia fatto da The Dark Side of the Moon".

Nei giorni scorsi i Pink Floyd sono tornati al centro dell’attenzione dei media per la finalizzazione della vendita del loro catalogo musicale a Sony Music con un accordo dal valore di 400.000.000 di dollari. Inclusi brani che hanno fatto la storia della musica, tra i quali Wish You Were Here e Another Brick in the Wall.