Festival di Sanremo 2025, il regolamento: cosa cambia quest'anno

le principali novità del Festival targato Conti

Innanzitutto il ritorno delle Nuove Proposte: 4 artisti in gara che si contenderanno il titolo. Poi il numero dei Big, che saranno 29 e le votazioni della serata delle "Cover", (quella in cui i Campioni in gara saranno chiamati a re-interpretare un brano scelto dal repertorio italiano o internazionale) che non influiranno sulla vittoria finale del Festival, determinando solo la Cover vincitrice.

"Tutti cantano Sanremo!"

Inoltre, nella serata finale, quando si riapriranno le votazioni sui 5 finalisti, non saranno azzerati i voti ottenuti dai 5 cantanti fino a quel momento, ma l'ultima sessione di voti andrà ad aggiungersi a quelli ottenuti durante le serate precedenti (esclusa solo la serata Cover). E' stata invece confermata la Giuria delle Radio. Se queste sono alcune delle più rilevanti novità del regolamento, Carlo Conti non cambia invece la sua filosofia: la musica, le canzoni al centro dello spettacolo e la ricerca di talenti, in un dinamico e divertente show televisivo. Anche lo slogan dei festival di Carlo resta lo stesso: "Tutti cantano Sanremo!"