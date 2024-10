Sanremo 2025, Cattelan condurrà Sanremo Giovani e il Dopofestival

A partire da novembre, prenderà il via un talent per la scelta dei giovani talenti che approderanno al Festival. A condurlo sarà il presentatore classe 1980, da diversi anni incluso nella rosa dei possibili presentatori della kermesse. Sua anche la conduzione del late show post Sanremo, che definisce uno dei suoi momenti preferiti dei vecchi Festival

Da diversi anni, Alessandro Cattelan viene incluso nella rosa dei possibili conduttori del Festival di Sanremo. Ora, il suo nome è finalmente stato confermato.

Il conduttore classe 1980 non sarà sul palco "principale" dell'Ariston che - per due anni - sarà casa di Carlo Conti. Condurrà però Sanremo Giovani e il Dopofestival, come ha annunciato su Instagram.

Alessandro Cattelan, l'annuncio su Sanremo 2025

"Dedicargli una via mi sembrava il minimo", ha scherzato Alessandro Cattelan, postando su Instagram una carrellata di immagini che lo ritraggono sotto al cartello "via Carlo Conti".

Ed è proprio Carlo Conti che ha voluto ringraziare, per il progetto che gli ha proposto.

Da novembre, con Sanremo Giovani, Alessandro Cattelan sarà alla guida di un talent per selezionare i giovani artisti che avranno accesso al palco di Sanremo 2025. "Sono molto felice di tornare a mettere le mani nella musica soprattutto con delle nuove proposte", ha confessato.

Oltre a condurre Sanremo Giovani, Cattelan si occuperà anche del Dopofestival. Che definisce uno dei suoi momenti preferiti dei vecchi festival, uno spazio dove commentare tutto quello che succede in quella settimana frenetica.

"Mi è capitato di essere a Sanremo durante il Festival qualche anno fa e per quel poco che ho visto in quella settimana, di follia in città ce n’è parecchia. Sapremo farne buon uso".

Così, Cattelan approda a un talent e un late night show dopo il programma più importante d’Italia… "Il mio menù preferito! Ora non resta che cominciare. Riposatevi in questi mesi che a febbraio andiamo tutti a letto tardi", ha concluso.