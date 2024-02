Elettra Lamborghini, a Sanremo c'è stata. Correva l'anno 2020, e lei portava la sua Musica (e il resto scompare) piazzandosi 21esima. Ora vorrebbe tornarci, in una veste tutta nuova.

Il sogno di Elettra Lamborghini

Ospite di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, Elettra Lamborghini ha parlato di Sanremo 2025. E ha spiegato che vorrebbe tanto condurlo, al fianco di Alessandro Cattelan (tra i favoriti per il post-Amadeus). "Alessandro è bravissimo e ha un futuro di successo davanti", ha spiegato. Per poi dire che, per lei, sarebbe anche l'occasione per cantare un brano che da tempo prova a presentare alla commissione artistica del Festival. Cosa farebbe Elettra, se davvero potesse salire sul palco dell'Ariston come presentatrice? Si impegnerebbe a far arrivare in finale i brani che, effettivamente, sono destinati a entrare in classifica nelle settimane successive. Per quanto riguarda invece la politica, e le dichiarazioni dei cantanti sul palco, secondo lei bisognerebbe dare spazio alla musica. E solo a quella.

Peraltro, per la cantante non si tratterebbe di un debutto alla conduzione. Da tempo impegnata in Only Fun, si piace molto quando conduce. E pensa di avere un vero talento.