Non ha fatto in tempo a scendere il sipario sulla 74ma edizione del Festival che già si scommette su chi sarà il successore di Amadeus. Tra i nomi più gettonati nei pronostici della rete, ci sono sia quelli di conduttori televisivi come Paolo Bonolis e Carlo Conti sia quelli di cantanti come Laura Pausini. Ecco tutti i nomi papabili per prendere le redini della kermesse sanremese