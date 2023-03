Delincuente, fuori la canzone di Elettra Lamborghini e Boro Boro

Si scaldano i motori in vista della stagione calda ed Elettra Lamborghini è già uscita con il suo nuovo singolo , proposto in coppia con Boro Boro. Una coppia inaspettata e inedita che mira a sfornare il primo tormentone di questa stagione. L’uscita è stata programmata per oggi, 31 marzo , sotto l’etichetta Jvil. Boro Boro è uno dei nomi emergenti della musica mondiale ed è già autore di numerosi singoli di grande successo, che gli hanno portato ben 7 dischi di platino. I due si sono incontrati ed è stato subito feeling. Elettra Lamborghini, che ha impostato la sua carriera nel settore della musica reggaeton, e Boro Boro che, invece, ha una visione Latin trap della musica. Insieme hanno dato vita a un brano sensuale ed emozionale.

Delincuente, il “quasi” tormentone di Lamborghini e Boro Boro

Può essere considerato come il primissimo tormentone della nuova stagione, uscito con largo anticipo rispetto agli altri ma, forse anche per questo motivo, Elettra Lamborghini e Boro Boro sperano di riuscire a conquistare i cuori (e le orecchie) del pubblico prima degli altri. Delincuente, d’altronde, è un manifesto della scena Latin-trap, un emblema di questa particolare corrente musicale che si sta imponendo con sempre maggiore forza nei gusti degli europei dopo essere nata ed essersi sviluppata in Sud America. Nonostante le evidenti differenze, i due hanno dimostrato una grande capacità di adattamento, trovando il miglior modo per amalgamare gli stili dell’uno e dell’altra col giusto mix di passione e sensualità. Per Boro Boro, Delincuente è stata l’ennesima prova di maturità brillantemente superata con la giusta interpretazione di un brano che, così distante geograficamente, non era semplice da gestire.