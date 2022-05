Elettra Lamborghini, statua di cera al Madame Tussauds di Amsterdam

8/9

“Sono davvero orgogliosa di essere stata scelta dal Madame Tussauds di Amsterdam come prima statua di cera italiana a posare, è una grande emozione e soddisfazione al contempo” ha poi commentato Elettra “È stato difficile stare in posa per così tante ore ma oggi posso dire che ne è valsa la pena, la statua è davvero impressionante, mi ritrovo in ogni suo dettaglio”

Elettra Lamborghini, nuovo taglio di capelli a caschetto. FOTO