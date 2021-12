Elettra Lamborghini, fuori il video di A Mezzanotte (Christmas Song)

approfondimento

Canzoni di Natale 2021, tutte le novità

Se è il tradizionale spirito di Natale a pervadere le sequenze iniziali del video, firmato da Gianluca Catania, Elettra si diverte frame by frame a giocare con il suo lato più conturbante, quando il brano - innescato dall’immancabile firma vocale Elettra, Elettra Lamborghini unita al tintinnio festante dei campanelli natalizi - esplode in uno scintillante richiamo ai sentimenti più infuocati e spinti. Dall’alto di un vertiginoso pacco regalo, l’iconica artista in abito fiammante affida a una crew di elfi danzanti e di Santa Claus disposti in comitato d’accoglienza il suo invito pop-dance alla felicità, per poi abbandonarsi a una notte di follia a luci spente quando i quattro zeri si allineano sul display dell’orologio.