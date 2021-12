Canzoni di Natale 2021, tutte le novità

Regali, relax e giornate intere da spendere in compagnia delle persone più care. Il Natale perfetto necessita della giusta musica d'accompagnamento, una colonna sonora a tema che comprende i grandi classici delle feste e qualche nuovo brano composto per l'occasione. Anche la stagione natalizia 2021 ha le sue new entries discografiche, italiane ed internazionali, singoli o interi dischi riproposti in queste settimane in edizione speciale da collezionare e posizionare sotto l'albero.

I cofanetti: da Mariah Carey a Tony Bennett

approfondimento

Con Mariah Carey è già Natale, un nuovo Christmas show. VIDEO

La stagione delle feste 2021 sarà caratterizzata da diversi brani natalizi, ciascuno determinato a conquistarsi un posto di primo piano nelle radio e nelle playlist in streaming.

Già regina dei tormentoni natalizi con l'intramontabile cover di “All I Want For Christmas Is You”, Mariah Carey è una delle protagoniste del mese con il brano “Fall In Love At Christmas”, realizzato col cantante gospel Kirk Franklin e l'americano Khalid. Il singolo, pubblicato lo scorso 5 novembre, sarà inserito nello speciale televisivo “Mariah's Christmas: The Magic Continues” in onda dal 3 dicembre su Apple TV+.

Michel Bublé è un altro protagonista di spicco di queste settimane: dal 19 novembre è disponibile il cofanetto “Christmas Deluxe 10th Anniversary Special Edition”, che contiene sette bonus track e due canzoni registrate agli Abbey Road Studios a Londra, una edizione che celebra il decimo anniversario di “Christmas” successo internazionale del crooner canadese del 2011.

Cofanetto speciale anche per la leggenda Tony Bennett, che riedita in vinile, per la prima volta dal 1968, l'album “SnowFall - The Tony Bennett Christmas Album”: chicca da collezionare.

Per restare tra i grandi nomi, anche la coppia composta da Ed Sheeran ed Elton John si sono lasciati sedurre dalla magia delle feste col singolo “Merry Christmas”, in uscita il 3 dicembre cui seguirà un live dei due artisti a Londra il 13 dicembre.

Da registrare anche il ritorno natalizio di Billy Idol con la riedizione, più un inedito, di “Happy Holidays” del 2006 e quello dell'album “A Very She & Him Christmas” di Ward e Deschanel, il duo She & Him, con nuove cover inedite a tema.