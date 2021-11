A mezzanotte, la canzone di Natale di Elettra Lamborghini

Per la gioia dei fan, è in arrivo il singolo di Natale “A Mezzanotte (Christmas Song)”: scopriamo tutti i dettagli sulla nuova hit

Elettra Lamborghini sta per tornare con un nuovo tormentone che però, per l’occorrenza, cambia stagione. Invece che farci ballare in spiaggia d’estate, la cantante stavolta è pronta a lanciare il proprio brano per le feste natalizie. Dopo il successo strepitoso di “Pistolero”, che si è laureato ben tre volte disco di platino, ora Elettra è pronta a rilanciare con “A Mezzanotte (Christmas Song)”, in uscita venerdì 3 dicembre.