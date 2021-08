Elettra Lamborghini mostra il lato b sui social: "Vero come me"

La cantante - nipote del fondatore dell'omonima azienda - ama inanellare provocazioni sui propri social network. Dopo il topless e lo scatto mentre indossa i pantaloni di pelle tempestati di borchie aperti sul retro, con il suo side B in bella mostra (anzi: in bellissima mostra), poche ore fa ha postato una foto del suo didietro in costume da bagno. Corredandola con la didascalia in cui scrive che è tutto vero, proprio come lei (citazione del duetto con Guè Pequeno, "Lamborghini RMX" del 2017)

Elettra Lamborghini adora scioccare i benpensanti e i bacchettoni. E la cosa le viene davvero bene.

La famosa cantante - nipote dell'imprenditore Ferruccio Lamborghini, fondatore dell'omonima azienda - inanella provocazioni su provocazioni sui propri social network.

Il posto prediletto in cui scuote quasi quotidianamente gli animi dei suoi follower è appunto quello dei suddetti follower: Instagram è il social network che la celeb nostrana predilige, tra scatti arditi, look sensualissimi e tanta, tantissima ironia.



Ciò che piace parecchio di Elettra Miura Lamborghini è infatti il suo modo di fare, nonché il modo di mostrarsi agli altri. Sempre con allegria, con un tocco mai banale di vis comica, un pizzico di ironia e anche, non da ultimo, di autoironia.

Quest'ultima, lo ricordiamo, è la base su cui si fonda non solo un impero di successo nel settore dello showbiz (come quello che Elettra può vantare) ma innanzitutto è sintomo di una malattia rara: l'intelligenza.



Visto che riuscire a scioccare è un altro sintomo del morbo di cui sopra, diciamo che Elettra Lamborghini ne è assolutamente affetta.



"Mi c**o es verdadero como yo. Cit.", queste le parole della didascalia a corredo di un nuovo scatto postato poche ore fa sulla sua pagina di IG (potete vedere la foto in fondo a questo articolo).

Tradotto: "Il mio didietro è vero come me". Quel Cit. con cui termina l'affermazione è riferito al brano Lamborghini RMX, il duetto con Guè Pequeno che la cantante ha lanciato nel 2017.

Ma la foto, invece, si riferisce inequivocabilmente alla cantante oggi, a prescindere dalla citazione di quel featuring di successo uscito quattro anni fa. Ormai infatti il suo lato B è ben conosciuto da chiunque, dato che i riquadri che fanno da tasselli al personale puzzle di Instagram firmato Elettra Lamborghini lo incorniciano frequentemente.



Oltre a riconoscerne la silhouette burrosa, super attraente e molto sexy, altrettanto eloquenti sono i tatuaggi effetto animalier, ossia le macchie leopardate che rendono questa star ancora più graffiante di quanto già non sia al naturale.



Diciamo "al naturale" riferendoci all'inchiostro del tatuaggio (che naturale non è) e lo vogliamo sottolineare poiché nello showbiz (in cui il rifarsi va molto di moda) Elettra Lamborghini è una mosca semi-bianca. Grigia diciamo. Si è infatti rifatta solo il seno, come lei stessa ha ammesso.



“Non ho la fissa della chirurgia estetica” ha confessato la voce di "Musica (e il resto scompare)" durante un'intervista rilasciata a Dagospia. Il fatto di aver ritoccato soltanto la taglia del suo décolleté lo testimonia. Insomma, questo è un altro dei tanti modi con cui Elettra va controtendenza, in un mondo in cui stravolgere il proprio aspetto fisico per inseguire canoni estetici imposti dal red carpet è ormai diventato all'ordine del giorno.