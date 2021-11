Con Mariah Carey è già Natale, un nuovo Christmas show. VIDEO

Il Natale è arrivato in anticipo quest'anno. Mariah Carey, l’indiscussa Christmas Queen, è la protagonista di un nuovo speciale su Apple TV +, 'Mariah’s Christmas: The Magic Continues'. Con lei anche Khalid e Kirk Franklin nell’unica performance di “Fall in love at Christmas”, il singolo uscito il 5 novembre scorso. A raccontarci nel dettaglio lo speciale è proprio Mariah Carey. Nell'unica intervista rilasciata alle tv italiane, l'icona multiplatino e multigrammy ci ha rivelato il suo grande amore per il Natale.

Qualcuno ha scritto che in un paio d’anni babbo natale le darà completo controllo sulla sua slitta. E in effetti come dargli torto. Mariah Carey torna a rendere magiche le feste con un nuovo Christmas show.

“E’ uno speciale grandioso!”, ci dice la superstar r’n’b seduta su un comodo divano davanti a un fuoco scoppiettante. “Si chiama ‘Mariah’s Christmas: The Magic Continues’ e andrà in onda il 3 dicembre su Apple TV+. La band ha fatto un lavoro incredibile e ci siamo divertiti moltissimo. E’ una band bravissima, e poi ci sono grandi ballerini, straordinari cantanti… non ho mai avuto una produzione di questo livello. Anche il vestito e il resto, è stato davvero divertente e non vedo l’ora di condividerlo con il mondo intero.”

Nello speciale prima e unica performance di ‘Fall in love at Christmas’

Nello speciale che andrà in onda come ci ha ricordato Mariah il 3 dicembre su Apple TV +, ci sarà infatti la prima e unica performance del suo nuovo singolo che ha tutti gli ingredienti per diventare un nuovo classico di Natale. Il titolo è letteralmente ‘Innamorarsi a Natale’. Annunciato subito dopo Halloween è un brano molto romantico, caldo e intimo con atmosfere r’n’b, soul e un coinvolgente finale gospel.

“Ci sarà la mia canzone ‘Fall in love at Christmas’ con Khalid e Kirk Franklin.” Ci spiega Mariah. “E’ una canzone d’amore, di Natale, una canzone gospel e mi fa sentire davvero in sintonia con le vacanze. Ovviamente sappiamo tutti che “All I want for Christmas is you” è ‘la canzone di Natale’, non posso competere con quella canzone, ma non è una competizione. E poi, sempre nello speciale, ci sarà la mia personale versione di “Christmas (Baby Please Come Home)”.

Ne "Il Natale di Mariah: la magia continua" anche un'intervista rilasciata in esclusiva dall’artista a Zane Lowe per Apple Music; i momenti preferiti delle feste condivisi con i suoi gemelli di 10 anni, il figlio Moroccan e la figlia Monroe; un omaggio al suo classico natalizio “All I Want For Christmas Is You” e al grande successo di Apple TV+ "La magia del Natale con Mariah Carey".

All’ombra di un grande albero addobbato con tanto di regali Mariah Carey ci ha raccontato la sua grande passione per il Natale e per la sua magia di cui tutti, soprattutto dopo il periodo difficile che abbiamo vissuto a causa del Covid, abbiamo bisogno.



‘The Meaning of Mariah Carey’, l’autobiografia di Mariah Carey

Icona multi platino e multi grammy, Mariah Carey è fresca anche di un’autobiografia, ‘The Meaning of Mariah Carey’.

“Il mio libro è uscito con Paperback ed è ora tradotto in italiano, ma stiamo già lavorando anche alla versione cinematografica”, ci spiega l’artista.

Un enorme successo. Così l’ha definito il New York Times. Il post nel quale ha lanciato il suo super speciale natalizio, solo per fare un esempio, le è valso milioni di like.

Qual è la ragione, le chiediamo, di questo enorme successo che va sicuramente aldilà della sua straordinaria carriera e del suo grande talento?

“Davvero, Non lo so!” Ci confida. “Ma mi fa bene sentirlo ed è grandioso e voglio crederci. Io tento di dare tutto il mio amore, se posso. Delle volte non è facile essere sempre allegra e sorridente ma lo faccio. E poi amo il periodo natalizio, non vedo l’ora che arrivi. Ogni Natale è un nuovo momento, un nuovo inizio. Alcuni pensano che sia la fine dell’anno, ma per me è l’inizio.”