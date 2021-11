Natale, Billboard ha stilato la classifica delle migliori canzoni

Il gradino più alto del podio è stato conquistato da All I Want For Christmas Is You della popstar statunitense che dal 1994 è la protagonista indiscussa di questo periodo, tra i suoi ultimi progetti anche uno speciale menu di Natale in collaborazione con McDonald’s.

La medaglia d’argento è andata a Rockin' Around the Christmas Tree di Brenda Lee, terzo posto per Jingle Bell Rock di Bobby Helms.

Nella Top 10 anche gli Wham! con Last Christmas, Dean Martin con Let It Snow, Let It Snow, Let It Snow e Andy Williams con It’s The Most Wonderful Time Of The Year.