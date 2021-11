Mariah Carey: ecco "Fall in Love at Christmas", nuovo brano di Natale

La cantante r'n'b originaria di New York ha pubblicato il singolo tanto atteso. Un ritorno alle atmosfere natalizie con toni però molto diversi da quelli di "All I Want for Christmas is You" Condividi

È uscito il 5 novembre l’attesissimo nuovo brano natalizio di Mariah Carey. Si chiama Fall in Love at Christmas, letteralmente “innamorarsi a Natale”, e la cantante lo esegue in compagnia di due colleghi: Khalid e Kirk Franklin. Una canzone che era stata annunciata subito dopo Halloween e che sicuramente sentiremo spessissimo in radio per tutto l’inverno, già destinata, prima ancora di uscire, a essere un tormentone. E che, ora possiamo, dirlo, è davvero un pezzo degno della carriera e della fama di Mariah Carey. Se non ci credete, potete ascoltare voi stessi la canzone nel video qui sotto.

Nel video, girato in quello che ha tutta l'aria di essere il salone di casa Carey, Mariah appare con un outfit casual chic che strizza l'occhio allo streetwear: sotto un maglione nero aperto, infatti, fa capolino una canotta da basket dei Chicago Bulls, nella elegante versione City Edition. Intorno alla cantante e ai colleghi, sulle pareti, spiccano i riconoscimenti ottenuti da Mariah nel corso della sua brillante carriera.

La musica, però, prima di tutto la musica. Fall in Love at Christmas è un brano caldo e intimo, con atmosfere soul e r'n'b, molto diverso dalla più frizzante All I Want for Christmas is You. La voce vellutata di Mariah Carey è perfetta nell'intonare note distanti tra loro che valorizzano la grande estensione vocale della star dell'r'n'b. L'accompagnamento della voce di Khalid è dolce, mai invadente, a comporre un duetto perfetto. Particolarmente coinvolgente il finale di cori gospel in cui la cantante regala alcuni dei suoi celebri acuti.