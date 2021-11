McDonald's, in arrivo lo speciale menu di Natale firmato Mariah Carey

Il 1° novembre la voce di We Belong Together ha dato il via alle celebrazioni con un video divenuto immediatamente virale all'interno del quale distrugge una zucca mettendo fine ai festeggiamenti di Halloween per dare inizio a quelli natalizi.

Mariah Carey, la nuova canzone è Fall in Love at Christmas

Ora, Mariah Carey ha annunciato una partnership con il celebre brand per un menu disponibile negli Stati Uniti d’America a partire dal 13 dicembre e per dodici giorni .

A distanza di oltre due decenni All I Want For Christmas Is You è ancora la colonna sonora natalizia di tantissime persone, il suo videoclip ufficiale conta al momento più di 690.000.0.000 di visualizzazioni su YouTube.