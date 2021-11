Mariah Carey, la nuova canzone è Fall in Love at Christmas

Il brano farà il suo arrivo sul mercato tra pochi giorni, più precisamente venerdì 5 novembre Condividi

Non è Natale senza la presenza di Mariah Carey. Poco fa l’artista statunitense ha annunciato l’arrivo di un nuovo singolo pronto ad accompagnare il pubblico nel corso del periodo più atteso da bambini e adulti.

Mariah Carey, via al Natale approfondimento Natale, Mariah Carey dà il via ai festeggiamenti. VIDEO Ogni anno la fine di Halloween coincide con l’inizio delle celebrazioni natalizie, infatti nelle scorse ore la voce di We Belong Together ha dato ufficialmente il via ai festeggiamenti con un video condiviso sul profilo Instagram da oltre dieci milioni di follower.

approfondimento Pride, Mariah Carey lancia i Rainbow Cookie Il filmato, divenuto immediatamente virale, ha mostrato l’artista distruggere una zucca, in sottofondo le note di All I Want For Christmas Is You.

Mariah Carey, l’annuncio della canzone approfondimento Pride, la nuova collezione di Mariah Carey Fall In Love At Christmas è il titolo del nuovo singolo dell’icona della musica in collaborazione con Khalid e Kirk Franklin.

approfondimento Mariah Carey compie 51 anni: i suoi videoclip più famosi Il brano è stato annunciato tramite un post che ha regalato al pubblico una breve anteprima della canzone totalizzando oltre 400.000 visualizzazioni. Fall In Love At Christmas farà il suo debutto sul mercato tra pochi giorni, più precisamente venerdì 5 novembre.

