Natale, Mariah Carey dà il via ai festeggiamenti. VIDEO

Più di un milione di like per il filmato in cui la popstar distrugge una zucca

È il 29 ottobre 1994 quando Mariah Carey pubblica il singolo che avrebbe cambiato per sempre la storia della musica pop. All I Want For Christimas Is You diventa una delle canzoni più amate e di successo di sempre rivelandosi un vero e proprio fenomeno mediatico.

Il filmato vede l'artista, vestita con un lungo abito rosso, entrare in casa per distruggere una zucca dando così ufficialmente il via al periodo natalizio, in sottofondo ovviamente All I Want For Christmas Is You.

Il filmato conta al momento più di un milione di like.