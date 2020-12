Elettra Lamborghini, la foto al tramonto con il marito Afrojack

La cantante ha trascorso alcuni giorni a Dubai con il marito e ha condiviso su Instagram uno scatto romantico. “Sono fortunata, buoni come lui non ne fanno più”, ha scritto sul social

Elettra Lamborghini (FOTO) ha trascorso alcuni giorni a Dubai insieme al marito Afrojack. La cantante ha deciso di condividere con i suoi follower uno scatto davanti al tramonto: “Tramonto romantico col mio bel maschione, sono fortunata, buoni come lui non ne fanno più” ha scritto Elettra nella didascalia.

Elettra Lamborghini a Dubai con Afrojack approfondimento "Elettra Lamborghini e la Dea del Ritmo", è boom di prenotazioni Anche Afrojack ha condiviso lo stesso scatto su Instagram, scrivendo “Casa dolce casa”. La coppia ha trascorso qualche giorno negli Emirati Arabi, dove la situazione Coronavirus (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA), stando ai racconti nelle stories, sarebbe più contenuta rispetto all'Italia. Elettra e Afrojack, vero nome Nick van de Wall, dopo il matrimonio a settembre sul lago di Como, avevano dichiarato di voler rimandare il viaggio di nozze una volta conclusa la pandemia. Da quel momento, però, i due hanno viaggiato in diverse occasioni fino a concedersi alcuni giorni di relax a Dubai. Una volta rientrata in Italia, Elettra ha trovato ad attenderla davanti casa una sorpresa da parte del marito, in occasione del loro secondo mesiversario: una lussuosa automobile bianca infiocchettata. Intanto, in un’intervista per il The Sun, Elettra ha rivelato tutti i retroscena della sua relazione e del suo matrimonio: “Non ho sposato Afrojack. Ho sposato Nick, un ragazzo che capita che sia un dj. E lo amo per il suo cuore e la sua gentilezza”. “Nick ed io siamo già una famiglia. Ci amiamo e rispettiamo l’un l’altro ed è questo che conta davvero per me. Avere figli è il nostro sogno, ma non c’è fretta perché siamo persone responsabili e ovviamente vogliamo essere dei genitori molto presenti”, ha confessato.

Elettra Lamborghini e l'album di figurine approfondimento Elettra Lamborghini: 5 curiosità sulla cantante Questo è un periodo di grandi soddisfazioni per Elettra, non solo dal punto di vista sentimentale. Dopo la pubblicazione in un fumetto in cui appare come la Dea del ritmo, ora l'ereditiera ha lanciato il suo primo album di figurine. “Considerata dalle giovanissime e i giovanissimi un po’ come ‘la sorella maggiore’ con questo album Elettra ha saputo trovare un canale comunicativo, diretto, semplice ed efficace instaurando un legame di complicità come accade in famiglia. E non solo: è un album che riesce ad avvicinare l’artista a tutti, anche a chi non la conosce del tutto. Sono sicuro che questa raccolta saprà incuriosire e strappare un sorriso a chiunque” si legge nella descrizione.