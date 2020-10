Elettra Lamborghini e la Dea del Ritmo, è boom di prenotazioni

La graphic novel di Elettra Lamborghini (pre-order del libro è disponibile a questo link) verrà presentata in grande stile a Lucca, domenica 1° novembre, all’interno dell’edizione 2020 di Lucca Comics quest’anno rinominata Lucca Changes e ripensata per via delle norme anti-Covid. Elettra Lamborghini sarà protagonista di un evento - progettato in tutta sicurezza e alla presenza di un numero limitato di pubblico - in cui racconterà come si è trasformata in un fumetto, proprio mentre gli illustratori che l’hanno disegnata si cimenteranno in una performance di live painting con proiezione su maxischermo. Tutti i dettagli dell’evento sono disponibili a questo link.