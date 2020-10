La “Dea del Ritmo” Elettra Lamborghini ringrazia Sky TG24 su IG

La cantante ha linkato l’articolo del sito di Sky TG24 dedicato al boom di prevendite del suo libro in uscita, l’attesissima graphic novel che la vede protagonista dal titolo "Elettra Lamborghini e la Dea del Ritmo"

Elettra Lamborghini ha linkato in una delle sue stories su Instagram l’articolo di Sky TG 24 in cui si parla del suo libro prossimo all’uscita: Elettra Lamborghini e la Dea del Ritmo.



Con tanto di emoticon con le mani giunte che pregano che stanno a significare… grazie mille!

Ma c’è poco da ringraziare perché lo strepitoso successo che il primo libro ufficiale della cantante sta già riscuotendo ancora prima dell’uscita è tutto farina del suo sacco.



In un periodo di crisi generale ed editoriale in particolare, registrare un tale boom di prenotazioni per un libro è qualcosa di davvero eccezionale.



approfondimento Elettra Lamborghini e la Dea del Rirtmo: è boom di prenotazioni In uscita giovedì 29 ottobre per BeccoGiallo e ora in pre-order a questo link, Elettra Lamborghini e la Dea del Ritmo è una graphic novel che ha come protagonista proprio lei.

Si tratta del primo fumetto per ragazzi che ha come protagonista (per non dire eroina) Elettra, con la sua spontanea irriverenza, quell’esuberanza ed energia che sono le sue cifre stilistiche.



Autoironica, simpatica e piena di joie de vivre, si ritroverà a dover affrontare le ballerine di twerkin’, devote alla Dea del Ritmo, al fine di liberarsi da un'oscura maledizione. Ce la farà a diventare la nuova Grande Sacerdotessa del Ritmo? Lo scopriremo solo arrivati all’ultima pagina.