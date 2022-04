A Magicland Elettra Lamborghini inaugura il Wild Rodeo

A tagliare il nastro della nuova attrazione adrenalinica a tema Far West è stata la cantante bolognese, incantata da questo Giant Frisbee, un enorme pendolo di circa 60 tonnellate per volare a testa in giù a quasi 40 metri di altezza

Aria di festa a Magicland, il parco di Roma in grande spolvero nel week end per l’inaugurazione di Wild Rodeo. Accompagnata dall’immancabile mascotte Gattobaleno, Elettra Lamborghini è stata l’ospite d’onore per il taglio del nastro della nuova attrazione adrenalinica a tema Far West. Dal palco Metis Di Meo, presentatrice della manifestazione, ha accolto la raggiante madrina che ha invitato tutti i presenti a provare l’ebbrezza di una corsa sul nuovo Giant Frisbee insieme a lei. “Devo ammettere che ho un po’ paura, ma voi lo fate andare piano vero? Niente giro a testa in giù per me mi raccomando” ha chiesto la cantante e showgirl agli organizzatori del Parco. Immancabile poi per la madrina il giro panoramico di Magicland a bordo della coloratissima Gattobaleno car.

Un brivido a tre livelli

Salire sul Giant Frisbee lascia decisamente senza fiato e, siccome non è proprio per tutti ritrovarsi a testa in giù a quasi 40 metri di altezza, i visitatori potranno scegliere tra tre opzioni in cui a cambiare è il tasso di brivido: per i più temerari c’è il giro della morte completo. L’enorme pendolo di circa 60 tonnellate sorretto da gigantesche colonne alte 20 metri infatti ruota su se stesso, eseguendo un giro completo a 360°, per un viaggio di tre interminabili minuti.

L'Old West

A fare da cornice alla nuova attrazione è stata realizzata la nuova area “Old West”, oltre 5.000 mq dove i più piccoli possono scatenarsi nel Baby Ranch, un playground di 500 mq, tra sabbia, carri western, l’immancabile torre a scivoli, un trenino in legno e i sempre amati cavalli a dondolo. La nuova area ospita anche grandi spettacoli nel nuovo Music Hall, un teatro in puro stile Far West dove i talenti più estrosi, indossando i tipici costumi, si esibiscono in Wild West’s Got Talent. Tutti gli spettatori saranno coinvolti e si divertiranno in uno show mai visto prima.

Un salto nel Vecchio West

Per una full immersion nel Vecchio West, immancabile l’esperienza nella Gold Mine dove si possono setacciare le acque del fiume alla ricerca delle preziose pepite mentre i temerari cowboy allenano la propria mira in una Shooting Gallery e si cimentano in un rodeo di tori scatenati a Crazy Bull.