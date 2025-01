"Comunità energetiche", prima guida divulgativa autonomia energetica

Come intraprendere il cammino verso l’autonomia energetica? Alla domanda in materia di consapevolezza ambientale risponde Comunità energetiche di Alessandro Basilico (Libri d’Impresa, euro 14,90, in vendita in libreria e su Amazon), la prima guida divulgativa in Italia per i cittadini, le amministrazioni, le aziende di produzione, le industrie, i centri commerciali e le PMI dei Comuni sotto i 5000 abitanti che desiderano avere un impatto positivo sul mondo grazie alle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER). Le strutture promuovono la democrazia energetica e la produzione decentralizzata, in un approccio che consente di unirsi per produrre, consumare e condividere energia rinnovabile, rispondendo concretamente alle sfide dell’energia fossile, alla dipendenza economica e alle emissioni di CO2. “La mia mission è proprio quella di accompagnare le persone – che si tratti di privati, aziende o intere comunità – verso l’autonomia energetica e la consapevolezza ambientale. Perché la consapevolezza è la chiave per il cambiamento”, ha dichiarato l’autore, CEO e founder di Iniziativenergetiche Srl, azienda leader nel settore delle energie rinnovabili e del fotovoltaico. “Negli ultimi vent’anni ho aiutato migliaia di famiglie e imprese a scoprire e sfruttare i benefici dell’energia pulita. Il mio obiettivo, anche attraverso la pubblicazione dei miei libri, è continuare a diffondere questa consapevolezza, affinché sempre più persone possano rispondere con convinzione alla domanda: “Perché dovrei investire nelle energie rinnovabili?””.