Nevo: "Ogni volta che c’è un cambiamento c’è una storia da raccontare"

Quattro amici guardano in televisione la finale della Coppa del mondo di calcio del 1998. Durante la partita, uno di loro ha un’idea: perché non scrivere i propri desideri per gli anni a venire, nascondere i foglietti e attendere la finale di quattro anni dopo per vedere se si sono realizzati? Muove da qui “La simmetria dei desideri”, uno dei libri più amati dell’ospite di "Incipit" di questa settimana, lo scrittore israeliano Eshkol Nevo. Era il 2007 quando Nevo lo pubblicava. Tre anni dopo sarebbe arrivato in Italia e anche in Italia sarebbe presto diventato un libro di culto. Ora, a distanza di quindici anni dalla sua comparsa, torna nelle librerie italiane in una nuova edizione per Gramma con la traduzione di Ofra Bannet e Raffaella Scardi. In questa intervista Nevo racconta l’importanza dell’amicizia e del cambiamento perché - spiega - “ogni volta che c’è un cambiamento c’è una storia da raccontare”.

