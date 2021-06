Elettra Lamborghini, il testo di "Pistolero"

È uscito alla mezzanotte di venerdì 4 giugno il nuovo singolo della regina del pop italiano Elettra Lamborghini. Si chiama “Pistolero” e il suo è un ritornello che ti entra in testa al primo ascolto e non se ne va più. Ecco il testo della canzone che si candida a tenerci compagnia per tutta l’estate

È uscito da poche ore, ma si candida a diventare presto un successo. “ Pistolero ” è il nuovo singolo di Elettra Lamborghini che, da venerdì 4 giugno , torna sulla scena musicale italiana più forte che mai. Un brano molto radiofonico per il quale la cantante italiana, icona del pop e reggaeton nostrano, ha scelto un ritornello che come un pistolero, spara dritto al punto. “ Dimmi se sei un uomo vero, un pistolero/sai già dove mirare, amore criminale ”, ti entra in testa al primo ascolto e non se ne va più.

Per la canzone già disponibile su tutte le piattaforme di streaming musicale, il ritmo scelto è fresco e perfetto per le danze sulla spiaggia. La stessa Elettra , alla presentazione ufficiale ha raccontato il significato di “Pistolero”, dicendo: “È un favoloso cocktail dal gusto estivo, una vodka sour da consumare in spiaggia alla luce dorata del tramonto per placare la sete di musica tutta da ballare”. Ecco il testo di “Pistolero”.

Il testo di “Pistolero”

Dimmi se sei un uomo vero

Un pistolero

Sai già dove mirare

Amore criminale

Mi chiami e non rispondo su FaceTime

Ho un bikini solo per te

Ma non mando foto in direct

Non faccio mai la fila per il club

Ti raggiungo dentro il privè

Ma tu parli solo di te

Hai castelli di carte di credito

Mi dai tutto quello che ti chiedo

Prometti l’Oceano Pacifico

Il Circolo Artico

Ma dimmi se sei un uomo vero

Un pistolero

Poi dimmi una bugia

Per farmi solo tua

Cercavo solo un uomo vero

Un bandolero

Che mi rubi il mare

Amore criminale

Te amo, te quiero, tequila

Balliamo toda la noche

O toda la vida

Dimmi sе sei un uomo vero

Un pistolero

Sai già dovе mirare

Amore criminale

Tu piña in spiaggia, io vodka sour

Saremo ancora qui fino alla golden hour

Nessuno attorno, sembra Sahara

E non ti preoccupare per il mio mascara

Dimostrami chi sei oppure vai

Io voglio un bandito con me

Che mi tratti come Beyoncé

Hai castelli di carte di credito

Mi dai tutto quello che ti chiedo

Prometti l’Oceano Pacifico

Il Circolo Artico

Ma dimmi se sei un uomo vero

Un pistolero

Poi dimmi una bugia

Per farmi solo tua

Cercavo solo un uomo vero

Un bandolero

Che mi rubi il mare

Amore criminale

Te amo, te quiero, tequila

Balliamo toda la noche

O toda la vida

Dimmi se sei un uomo vero

Un pistolero

Sai già dove mirare

Amore criminale

Te amo, te quiero, tequila

Balliamo toda la noche

O toda la vida

Te amo, te quiero, tequila

Balliamo toda la noche

O toda la vida

Ma dimmi se sei un uomo vero

Un pistolero

Poi dimmi una bugia

Per farmi solo tua

Cercavo solo un uomo vero

Un pistolero

Sai già dove mirare

Amore criminale