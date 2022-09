Incidente aereo con lieto fine per Elettra Lamborghini e Afrojack

Attimi di paura per la popstar e suo marito, in volo sul loro jet privato nel bel mezzo di una tempesta. L'avventura (a lieto fine) documentata nelle Storie di Instagram

Una brutta serata quella di Elettra Lamborghini e Afrojack che sono stati protagonisti di una disavventura aerea mentre erano in volo su un jet privato. La coppia nota internazionalmente ha raccontato di aver avuto necessità di effettuare un atterraggio di emergenza a causa di un volo pieno di turbolenze che ha attraversato, a un certo punto, una tormenta. Il velivolo è stato portato a terra prima possibile ed è atterrato con uno schianto su una pista erbosa senza ribaltarsi ed evitando conseguenze nefaste per tutti i passeggeri.

Elettra Lamborghini e Afrojack erano su un volo privato

approfondimento

Elettra Lamborghini, insulti a concerto: lei ferma la musica e replica

La Twerking Queen, il nomignolo con cui è conosciuta presso i suoi fan Elettra Lamborghini, e Afrojack stanno bene, come ha confermato lei stessa via social dopo gli attimi di paura che hanno accompagnato lo sfortunato volo privato che li stava trasportando.

La star di Pistolero, Caramello e tante altre hit da ballare, sempre molto prodiga di dettagli della sua vita personale sul suo seguitissimo profilo Instagram, ha fatto la cronaca della sua giornata da dimenticare per i suoi follower attraverso Instagram Stories dove ha descritto per filo e per segno come si è svolto quello che poteva essere un incidente fatale.