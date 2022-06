Elettra Lamborghini, insulti a concerto: lei ferma la musica e replica

Con un coro "scemo, scemo", la cantante ha risposto a coloro che le avevano gridato parole volgari. Poi su Instagram ha attaccato il trend di TikTok per cui alcuni ragazzi vanno agli eventi degli artisti per offendere chi si sta esibendo

"Su TikTok sta andando questo trend stupidissimo - ha detto Lamborghini nelle Instagram stories - la feccia della feccia, di andare a un concerto e con il telefonino fare riprese mentre si dicono... cose all'artista. Stasera è capitato a me. Chi mi conosce sa che io non le mando a dire. Ero pietrificata da questa gente che aveva la bava alla bocca". Il video, nel quale si vede la cantante chiedere al dj di interrompere la musica, prima di rivolgersi ai ragazzi in prima fila autori dell'insulto, è diventato virale sui social. L'artista, durante il concerto, ha anche invitato i ragazzi in prima fila che l'avevano insultata ad andare via.