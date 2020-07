Mambolosco e Boro Boro e il loro album molto "Caldo"

Caldo è il risultato della stima, professionale e personale, che lega Mambolosco e Boro Boro, una sincera amicizia nata poco più di un anno fa che i due artisti hanno scelto di celebrare con un album, Caldo appunto, composto da 11 tracce, caratterizzato da un mix esplosivo e accattivante di stili eterogenei, perfetto per accogliere l’estate. Il sound crudo e tagliente della trap tradizionale si alterna ai ritmi trascinanti e coinvolgenti della latin music e del reggaeton, scatenando un tripudio di sonorità che esalta la voglia di giocare con generi musicali differenti che da sempre contraddistingue i due artisti.



Cosa significa andare forte forte?

E’ tutto direttamente proporzionale: faremo casino, è il mood di questa estate ovvero di godersela e speriamo sia così.

Il bagno all’alba si potrà ancora fare: cosa vi mancherà?

Dopo l’uscita del disco sarà il potersi esibire live davanti ai fan. Per ora non si può.

Quanto ci mancheranno i peggiori bar di Caracas?

Quelli mancano già da abbastanza tempo, puntiamo ad altre cose, ormai andiamo a spaccare i club, non c’è più il tempo per il bar con gli amici.

Avete trascorso una quarantena creativa?

L'album lo abbiamo iniziato a Barcellona e quando siamo rientrati non era tutto finito dunque abbiano proseguito il lavoro.

Come avete fatto con gli amici?

Siamo stati sempre in contatto grazie a internet. Beccarsi è un po’ più difficile ma i videogiochi si fanno insieme a distanza.

Le due collaborazioni più particolari sono con Beba e Lola Indigo.

Pesca lo abbiamo fatto e finito in Spagna, sentivamo che mancava qualcosa, qualcuno sopra ma non una figura maschile, abbiamo pensato a una ragazza che spaccava ora. Facciamo video un po’ spinti e ci piace mostrare che la pensiamo diversamente dai video. Una versione in lingua diversa: Lola è colei con la quale abbiamo miglior rapporto in Spagna. Si è gasata quando ha sentito il brano.

In Me Gusta dite che non volete fare figli: fra qualche anno vi vedete genitori?

Mai dire mai, non mi ci vedo come Mambo. Io come Boro si e in un tempo nemmeno troppo lontano.

In Pesca parlate di fare festa: oggi come si possono fare?

Anche sotto un ombrellone, non servono tante persone. La musica non ha tempo e non conosce spazio.

Pesca e Nena hanno un inizio melodico che ricorda i film di Dario Argento: vi piacerebbe fare una colonna sonora?

Sarebbe un bel traguardo, una canzone rimane per sempre ma se c’è una sua traccia in un film è ancora più eterna.

Fischiamo il Fallo: a chi mostrate il cartellino rosso?

A tutte le tipe che non lo muovono correttamente (ridono, ndr).

Progetti per l’estate?

Non possiamo prevedere nulla. Bisogna aspettare una giusta tranquillità. Sono anche dell’idea che perché certe cose sì e certe no. Lo diciamo per chi lavora dietro e chi non è fortunato come noi. Oltre i soldi c’è l’arte, ostacolarela musica sarebbe come dire a un calciatore di non giocare più a calcio. Abbiamo voglia di cantare e vedere la gente che si emoziona.