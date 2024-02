Angelina Mango canta La Rondine di papà Pino: testo e significato

Angelina Mango, il suo papà lo ha perso quando aveva solo 13 anni. Giuseppe Mango (che tutti conoscono col solo cognome) non l'ha vista crescere. Non l'ha vista diventare donna e artista, non l'ha vista arrivare seconda ad Amici, non l'ha vista calcare il palco di Sanremo (LE PAGELLE ALLE ESIBIZIONI - I VOTI AI LOOK - LO SPECIALE DI SKY TG24), e ricevere la standing ovation del pubblico. La sua voce, però, sembra guidarla. E lei, nella serata delle cover di Sanremo 2024, gli renderà omaggio. Lo farà con La rondine, il suo più grande (e indimenticato) successo.

La rondine, il testo

Ti vorrei, ti vorrei

come sempre ti vorrei

notte farà, mi penserai

ma tu che ne sai dei sogni

quelli son miei, non li vendo

Che ne sai, che ne sai

chissà che mi scriverai

forse un addio, o forse no

ma tu che ne sai dei sogni...

Nonostante tu sia la mia rondine andata via,

sei il mio volo a metà

sei il mio passo nel vuoto

Dove sei, dove sei

Dove sei, dove sei dove sei

Unico amore che... rivivrei

sai di vento del Nord

sai di buono ma non di noi

stessa luna a metà

sei nel cielo sbagliato...

Non lo so, non lo so

quanto tempo ammazzerò

mio libro mio, non ti leggerò

baciandoti sulla bocca...

lo scriverò un'altra volta...

Nonostante tu sia.....



Nonostante tu sia

la mia rondine andata via

sei il mio volo a metà

sei il mio passo nel vuoto...



Dove sei, dove sei

Dove sei, dove sei dove sei

Unico amore che... rivivrei

sai di vento del Nord

sai di buono ma non di noi

stessa luna a metà

sei nel cielo sbagliato...

Nonostante tu sia la mia rondine andata via

stessa luna a metà

sei nel cielo sbagliato...