Sanremo, Carlo Conti nuovo conduttore e direttore artistico

Sarà Carlo Conti il nuovo direttore artistico e conduttore del Festival della Canzone Italiana di Sanremo per i prossimi due anni. Lo rende noto la Rai in un comunicato. Conti torna al Festival dopo sette anni, e ci resterà per due. La decisione è stata presa all'unanimità dai vertici della Rai: l'Amministratore delegato Roberto Sergio, il Direttore generale Giampaolo Rossi e il Direttore Intrattenimento Prime Time Marcello Ciannamea.

Carlo Conti a Sanremo nel 2025 e 2026

Carlo Conti condurrà il Festival di Sanremo nel 2025, ma anche nel 2026. Per il conduttore non si tratta di un semplice ritorno al Festival ma di una nuova sfida che, come obiettivo, ha quello di continuare a promuovere e valorizzare le nuove tendenze, cosi come fece nelle tre edizioni di successo, dal 2015 al 2017, che videro lanciare artisti oggi protagonisti della musica italiana.

L'entusiasmo dei vertici Rai per la conduzione di Carlo Conti è condiviso anche dalla Fimi. Il cui ceo, Enzo Mazza, ha dichiarato: "Carlo Conti è un professionista che ha aperto la strada anche ai grandi risultati di Amadeus e siamo contenti del suo ritorno alla guida dell'evento". Anche perché, questo, è un momento particolarmente felice per l'industria musicale italiana. Conti avrà davanti a sé un'ampia scelta di talenti multiplatino che dominano le classifiche da portare in gara.