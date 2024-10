Sanremo Giovani 2024, svelati i nomi dei 46 artisti. Il regolamento

I nuovi talenti si sfideranno in quattro serate di audizioni live a partire dal 12 novembre. Solo 12 accederanno alla semifinale del 10 dicembre, e in finale saranno solo in 6 a contendersi i 3 posti disponibili. Ma non finisce qui: un quarto artista si aggiungerà dai vincitori di Area Sanremo 2024

Il meccanismo della gara

A partire dal 12 novembre gli artisti selezionati si affronteranno in quattro serate di audizioni live, trasmesse in prima serata su Rai 2. Solo i migliori 24 accederanno alla fase successiva, dove saranno divisi in gruppi da 6 e si sfideranno per un posto in semifinale. Il 10 dicembre, i 12 semifinalisti si contenderanno i 6 pass per la finale, che si terrà nella serata del 18 dicembre con la doppia conduzione di Carlo Conti e di Alessandro Cattelan. Ma le sorprese non finiscono qui. Un quarto posto nella sezione Nuove Proposte sarà assegnato al vincitore di Area Sanremo 2024, il contest aperto anche agli artisti indipendenti. Un'ulteriore opportunità per un giovane talento di emergere e conquistare il grande pubblico.