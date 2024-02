Fantasanremo chiude o cambia formato? Il messaggio degli autori

Intervistati dall'Ansa, gli organizzatori del Fantasanremo hanno rassicurato i fan: nel 2025, si continuerà a giocare. Ma la formula sarà in gran parte rinnovata . I dettagli, per ora, non sono stati svelati né discussi. "Dopo cinque edizioni è giusto rinnovare la formula, ma per il momento non chiedeteci quali saranno le novità, perché non lo sappiamo nemmeno noi. Inizieremo a pensarci dopo il Fantaeurovision che si svolgerà con i criteri che tutti conoscete": queste le parole di Giacomo Piccinini, uno dei ragazzi che, al tavolino di un bar, ha ideato il gioco insieme ai suoi amici.

Quella vinta dai La Sad sarà dunque l'ultima edizione del Fantasanremo? Per come lo conosciamo, probabilmente sì.

Un'edizione da record

Il Fantasanremo ha debuttato nel 2021: nel 2020, a giocare erano solo i suoi ideatori. Complice la semplicità delle regole, il gioco è diventato ben presto un tormentone. La prima edizione aveva 47 squadre, quella del 2023 è arrivata a quota 2,4 milioni. Mentre l'edizione 2024, di milioni ne ha visti tre. Per non parlare degli utenti unici registrati: 2 milioni e 850mila, contro il milione e 600mila del 2023. Perché, se inizialmente ogni utente creava una sola squadra, oggi ne può creare fino a cinque. E il gioco raddoppia (o meglio, quintuplica). Il 75% degli utenti del Fantansremo è donna, il 25% uomini. Perlopiù si tratta di under 35 che vivono in Italia, sebbene a giocare sia un po' tutto il mondo. E l'impatto sui social conferma i numeri: secondo Launchmetrics, l'evento nel 2023 ha raggiunto i 332,2 milioni di euro di impatto mediatico.

Com'è nato il Fantasanremo

Il Fantasanremo è nato in un bar delle Marche, da un gruppo di appassionati (musicisti, fonici e lavoratori dello spettacolo) che era solito guardare e commentare il Festival davanti a qualcosa da bere e da mangiare. Il gruppo ha preso spunto dal Fanta-game of Thrones, che assegnava un punteggio ai personaggi in base a ciò che negli episodi succedeva, ma anche dal Fantacalcio. Ogni sera, davanti alla TV, a guardare le esibizioni c'è il "team di punteggi": le esibizioni vengono viste più e più volte, così da essere sicuri di annotare tutto. Per gli outfit legati alla moda, parlano con gli stylist (molti dei quali si divertono a vestire i cantanti-clienti con un occhio al Fantasanremo). Il risultato? Impossibile pensare ad un Festival, senza il Fantasanremo.