Fantasanremo 2024, i punti della finale: la classifica

Nella finale (LE PAGELLE) della 74ª edizione del Festival di Sanremo (LO SPECIALE) ha trionfato Angelina Mango (LA CLASSIFICA) con il brano La noia. Secondo posto per Geolier, terzo per Annalisa, quarto per Ghali e quinto per Irama. Ultima serata anche per il Fantasanremo (I PUNTI DELLA FINALE), con il bonus speciale Grazie Ama (+20 punti), un omaggio al conduttore Amadeus per le ultime cinque edizioni della kermesse canora.

I PRIMI PUNTEGGI DELLA FINALE Renga e Nek hanno esordito nella finale come primi artisti sul palco (+10), ringraziato (+5), regalato i fiori al direttore d'orchestra (+10) e abbracciato Amadeus (+10). BigMama ha ricevuto un malus per non essere scesa dalle scale dell'Ariston (-5), ma ha subito rimediato con una dedica (+10) "alle persone insicure, a chi prova vergogna", con i ringraziamenti (+5) all'orchestra ("Mi avete trattata bene fin da subito: vi sarò per sempre grata), ad Amadeus ("Hai visto la mia luce") e al direttore, al quale ha anche donato i fiori (+10). La rapper ha infine sfoderato il bonus speciale Grazie Ama (+20). Gazzelle, diretto dal Maestro Enrico Melozzi (+20), è poi sceso in platea (+15), ha rivolto una dedica a Giovanna ("Una persona che mi manca tanto", +10) e non ha mancato di rivolgere ringraziamenti (+5) anche ad Amadeus (+20). Dargen D'Amico, che ha dominato la classifica del Fantasanremo per gran parte della settimana, si è avvalso dei consueti occhiali da sole (+5), della presenza di performer sul palco (+15), della discesa in platea (+15), dei ringraziamenti (+5), dell'abbraccio ad Amadeus (+10), del dono dei fiori (+10) e del bacio a Mara Venier seduta tra il pubblico (+20), che ha fatto scattare il Bonus Rosa: il bacio di una persona del pubblico, sulla bocca raddoppia e alla francese triplica. Il Volo, in total black (+10), hanno donato i fiori (+10), abbracciato (+10) e ringraziato Amadeus (+20) e dato un bacio a Mara Venier (+10). Total black (+10), occhiali da sole (+5) e piume (+10) per Loredana Bertè, vincitrice del Premio della Critica Mia Martini (+25). La cantante ha anche indossato una spilla contro la violenza sulle donne (+10), ha ringraziato (+5), donato i fiori al Maestro (+10), abbracciato (+10) e ringraziato (+20) Amadeus. I Negramaro, presentati dal co-conduttore Fiorello (+5), si sono esibiti in total black (+10), hanno ringraziato (+5) ed esternato dichiarazioni a favore della pace (+10). Anche Mahmood è stato presentato da Fiorello (+5). L'artista ha cantato con ballerini sul palco (+10) e ha ringraziato (+5) e fatto dichiarazioni sulla libertà di parola e di pensiero (+10). In attesa di conferma al Var c'è poi una scapezzolata (+10), che è invece certa per i Santi Francesi in ombelico a vista (+5), che hanno anche donato i fiori all'orchestra (+10), ringraziato (+5) e detto "grazie Ama" (+20). Fiorello ha poi presentato Diodato (+5). Il cantante in total black (+10) e con ballerini sul palco (+10) ha infine ringraziato (+5). Total black (+10) anche per Fiorella Mannoia, che ha ringraziato (+5), detto "grazie Ama" (+20) e conquistato il premio Sergio Bardotti per il miglior testo (+25). Altro total black (+10) per Alessandra Amoroso, che ha poi ringraziato (+5).

I LA SAD SI TATUANO I RINGRAZIAMENTI AD AMADEUS Alfa, in total black (+10), ha ringraziato (+5): "Sono stati i giorni più belli della mia vita", ha detto il cantante commosso (+5). Irama, in total black (+10) ha ringraziato Amadeus (+20), ha rivolto ulteriori ringraziamenti (+5) e ha infine ricoperto la quinta posizione (+40). Ghali, in look total black (+10), è stato diretto dal Maestro Enrico Melozzi (+20), si è avvalso di performer (+15), ha elargito ringraziamenti (+5), ha concluso con il messaggio "stop al genocidio" (+10) e si è infine piazzato al quarto posto (+50). L'ospite Luca Argentero ha presentato Annalisa (+10), che in total black (+10) ha ringraziato (+5) e conquistato il terzo posto (+60). La standing ovation parziale (+10) non ha risentito troppo della sua mancata discesa dalle scale (-5). Angelina Mango è stata la prima artista ad esibirsi dopo la mezzanotte (+5), presentata da Fiorello (+5). La caduta durante l'esibizione ha fatto scattare il malus (-20), ma la cantante ha terminato ugualmente con i dovuti ringraziamenti (+5). L'artista ha inoltre portato a casa il Premio della Sala Stampa Lucio Dalla (+25), il Premio Giancarlo Bigazzi per la miglior composizione musicale (+25) e la vittoria (+100). In occasione dell'esibizione dopo la mezzanotte (+5), Emma ha rivolto una dedica al papà (+10), ha elargito ringraziamenti (+5), regalato i fiori (+10) e indossato una corona (+10). Scapezzolata per Il Tre (+10) in total black (+10) e sul palco dopo la mezzanotte (+5). Oltre al bonus fiori (+10), ha ottenuto anche quello per i ringraziamenti (+5). Dopo la mezzanotte (+5) i Ricchi e Poveri hanno tratto vantaggio dai ballerini (+10) sul palco. Sempre dopo la mezzanotte (+5), Geolier si è seduto sul palco (-5), ha ringraziato (+5) e ha raggiunto il secondo posto (+75). I The Kolors dopo mezzanotte (+5), in total black (+10), cappello (+5) e occhiali (+5), hanno suonato uno strumento (+10) e ringraziato (+5). Maninni, altrettanto in nero (+10), ha dedicato la canzone al nonno (+10) e ha ringraziato (+5). I La Sad hanno invece sfoggiato un tatuaggio con la scritta "grazie Ama" (+20), seguito da scapezzolata (+10), fiori al direttore d'orchestra (+10), ombelico in vista (+5), ringraziamenti (+5) e dichiarazioni contro ogni discriminazione (+10), con annessa bandiera. Il trio, però, si è seduto sulle scale (-5).

LE ESIBIZIONI DOPO L'UNA Total black (+10) per Mr. Rain, il primo artista sul palco dopo l'una (+10). Oltre all'accompagnamento al pianoforte (+10), l'artista ha anche ottenuto bonus per i ringraziamenti pubblico dell'Ariston per "il più bell'anno della sua vita" (+5), per la dedica "a chiunque sente un vuoto dentro" (+10) e per i ringraziamenti ad Amadeus (+20). Fred De Palma, sul palco dopo l'una (+10), ha ringraziato (+5) ed è sceso in platea (+15). Sangiovanni, sul palco dopo l'una (+10), ha ringraziato (+5) e prima di abbracciare Amadeus (+10) ha detto: "Voglio bene a Finiscimi: non è importante essere primi o ultimi, importa stare bene o almeno provarci". Clara si è esibita dopo l'una (+10) presentata da Fiorello (+5) e in total black (+10). La cantante ha ringraziato (+5), ha baciato il fratello (+10) e si è commossa (+5). I Bnkr44, sul palco dopo l'una (+10) e diretti dal Maestro Enrico Melozzi (+20), sono scesi in platea (+15), hanno cantato sulla scalinata (+10), hanno abbracciato Amadeus (+10) e non hanno rinunciato neppure alla scapezzolata (+10), alla dedica finale (+10) e ai ringraziamenti (+5). Rose Villain, ultima artista in gara (+10) e sul palco dopo l'una (+10), ha ringraziato (+5) ma è inciampata, anche se non sulle scale, fatto che rende dubbio il malus (-20).