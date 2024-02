1/11 ©Getty

Se l'interesse per il Festival di Sanremo è ormai ai massimi livelli, il merito è dei cantanti in gara, capaci di conquistare il pubblico col proprio talento e con la propria immagine, studiata e ben definita. BigMama, ad esempio, ha fatto un balzo di popolarità con l'edizione 2024. La cantante di Avellino si è imposta al pubblico con la sua estetica precisa, audace, camp, con look sempre notevoli nei quali spiccava una manicure con unghie ad artiglio impossibili da non notare. Ecco le unghie nere della prima serata. Da vicino si nota un motivo floreale a sbalzo

Look Sanremo 2024, le pagelle agli abiti della prima serata, da Annalisa ad Angelina Mango