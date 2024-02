Geolier ai fan su rivalità con Angelina Mango: "Basta odio". IL VIDEO

Dopo che si sono levati cori contro la vincitrice della 74ma edizione del Festival di Sanremo, il secondo classificato cerca di stoppare tutto l’odio che si sta generando. “Basta odio, ha meritato la vittoria”, queste le parole del rapper napoletano in un video pubblicato su Instagram. L’artista invita i fan a smettere di alimentare l’odio nei confronti della figlia di Pino Mango. “La musica non è odio, due ragazzini hanno scritto una pagina della musica italiana. Meritava la vittoria”



Geolier scende in campo per fermare il dilagare dell’odio che si sta generando negli ultimi giorni, dopo che Angelina Mango è stata decretata la vincitrice della 74ma edizione del Festival di Sanremo. L’odio che si espande è quello che arriva da una parte della fanbase del secondo classificato, il rapper napoletano Geolier.

Dopo che si sono levati cori contro la collega che ha vinto con la canzone La noia, il cantante arrivato secondo con I p' me, tu p' te è intervenuto, cercando di stoppare tutto l’odio che si sta generando. “Basta odio, ha meritato la vittoria”, queste le parole del rapper partenopeo in un video pubblicato su Instagram (che potete guardare in fondo a questo articolo).

L’artista invita alcuni dei suoi fan (perché va sottolineato che non tutti i fan di Geolier esprimono odio e commenti negativi nei confronti di Angelina Mango) a smettere di alimentare l’odio nei confronti della figlia di Pino Mango. “La musica non è odio, due ragazzini hanno scritto una pagina della musica italiana. Meritava la vittoria”.

Geolier è tornato a Napoli dopo essersi piazzato al secondo gradino del podio al Festival di Sanremo 2024. Nella sua città, l'artista è stato accolto da un’enorme e calorosissima folla di fan con cui ha festeggiato tutta la notte.

La nota dolente però è stata quella dei commenti negativi e dei cori che si sono alzati contro la vincitrice Angelina Mango, riguardo ai quali Geolier ha voluto subito prendere le distanze. "Tutto questo odio non esiste, noi artisti ci vogliamo bene", ha ribadito il rapper.

Il messaggio importante che Geolier ha voluto lanciare

Il video-messaggio condiviso sul profilo di Instagram del rapper napoletano è importante poiché veicola un messaggio fondamentale al giorno d'oggi: quello di bloccare sul nascere l'odio. Bisogna bloccare immediatamente l'odio sia nei confronti di una persona che non se lo merita minimamente (come nel caso di Angelina Mango) sia in qualsiasi altro caso, perchè l'odio è sempre tossicità all'ennesima potenza, è sempre un virus letale di cui purtroppo non si è ancora trovato un vaccino. Geolier ha voluto prendere le distanze da quanto sta accadendo con alcune frange della sua fanbase, dicendo che nessuno dei colleghi musicisti si odia, anzi. Ha voluto chiedere apertamente, a scanso di equivoci, di smetterla con tutto l'odio che sta montando in questi giorni.



“Sono grato di aver ricevuto tutto quell'affetto dalla mia gente, però stanno girando dei video in cui festeggiavo con sotto il coro ‘Chi non salta Mango è’. È una cosa bruttissima, non mi piace”, afferma Geolier nel suo video-messaggio.

Stop all’odio: “Togliete tutto questo odio, non esiste”, dice Geolier

“Togliete tutto questo odio, non esiste. C'è stata un pò di sana competizione, ma già finita. La musica non è odio, non è divisione. Due ragazzini hanno scritto una pagina della musica italiana, andiamo avanti. Basta commentare a me e agli altri sotto i post, non serve. Noi artisti ci vogliamo bene. Il vincitore merita sempre perché ha vinto. Vanno bene le idee personali, soggettive, ma ora basta, non continuiamo con questa cosa”, ha proseguito il rapper napoletano.

Non è la prima volta che Geolier ribadisce che tra lui e Angelina Mango scorre buon sangue

Non è la prima volta che il rapper ribadisce di non provare alcun tipo di odio e di non essere coinvolto in nessuna rivalità nei confronti di Angelina Mango, nonostante la classifica finale di Sanremo 2024. Benché il Festival abbia visto salire sul gradino più alto del podio l'artista lucana che ha cantato La noia, mentre il rapper di Napoli si è piazzato dietro di lei con I p'me, Tu p' te, tra i due scorre buon sangue. Le telecamere di DietroFestival hanno addirittura filmato un incontro tra i due nel dietro le quinte della kermesse sanremese, dove si sono salutati con un bacio affettuoso, scambiandosi complimenti per le rispettive canzoni.

Tra Geolier e Angelina Mango c'è stato anche un affettuoso abbraccio

"Mi è piaciuto un sacco il tuo pezzo", si sente affermare dalla vincitrice di Sanremo rivolgendosi al collega, che ricambia il complimento dicendo: “Anche il tuo, ma lo sai già”. Tra i due artisti c'è stato anche un abbraccio, che ha fatto rapidamente il giro del web, però a quanto pare non è servito a estinguere i fuocherelli di odio che continuano ad accendersi qua e là in rete. Fuocherelli che è importante spegnere al più presto, come infatti Geolier ha voluto fare platealmente, perché se soffi sopra ai fuocherelli e incontri davanti a te tante sterpaglie (e la rete, lo sappiamo, pullula di sterpaglie pronte ad ardere), rapidamente quella fiamma diventa un incendio molto difficile da domare.

