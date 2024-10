Sanremo Giovani 2025, le pagelle dei 24 finalisti

Alex Wyse – Rockstar – VOTO 6+

Una voce anni Settanta, con sfumature affettuose che racconta le sfide dell’amore con relativa assunzione di colpa. Gradevole.



Angelica Bove – La Nostra Malinconia – VOTO 6/7

Avvio melodico e poi piroette di parole tra metropolitana, farmacia e l’ultimo st**zo sulla mia via. Armonicamente la modernità non decolla ma testualmente riesce a descrivere gli amori imbarazzati e imbarazzanti della sua generazione. Confusione generazionale.



Angie – Scorpione – VOTO 6+

Ritmo da allegretto, parole che si accavallano…lo scorpione sarà pure tra le braccia ma al primo ascolto non punge! Ma se la ascoltate guardando il video un po’ di veleno arriva. Dubbiosa.



Arianna Rozzo – J’Adore – VOTO 6+

Un già sentito ritmicamente che però convince per il testo e per quel suo accavallarsi di sensazioni che porge come un cocktail su un vassoio. Ubriacante.



Bosnia – Vengo dal Sud – VOTO 6/7

Combina generi e introspezione scivolando in un universo che interseca italiano e partenopeo. Mitigasse la cazzimma che porta in volto sarebbe più credibile. Identitario.



Ciao Sono Vale – Una Nuvola mi Copre – VOTO 6/7

Confusione emotiva, una canzone che è quasi un album di fotografie. Lo sguardo intenso è moltiplicatore di suggestioni. Dolente.



Cosmonauti Borghesi – Aurore Tropicale – VOTO 6-

Le luci della loro città fantasma si perdono nella nebbia seguiti da parole che non hanno il gran finale citato nel testo. Crepuscolari.



Dea Culpa – Nuda – VOTO 7

Consapevole della sua forza…si scopre con le stesse frasi che utilizzerebbe ogni generazione. Una giovane Giovanna d’Arco dei sentimenti. Trasparente.



Giin – Tornare al Mare – VOTO 8

Espressione sofferente, voce suadente, parole intense…se la sua missione è tornare al mare è per rinascere dalle acque di Zante come una novella Venere. Sirenetta.



Grelmos – Flashback – VOTO 7

Popstar duttile, fragile e granitica nel contempo. Una canzone piena di guai che insegue la normalità. Il messaggio è non accontentare gli altri ma se stessi. Tormentata.



Mazzariello – Amarsi per Lavoro – VOTO 7+

Armonicamente è noiosetto ma se ci concentriamo sulle parole è un romanzo di formazione, è un romanzo popolare. Romanzesco.



Mew – Oh My God – VOTO 6/7

Il cuore rotto in mille pezzi porta a riflettere sull’inclinazione della luce per ritrovarsi. Seducente l’immagine della domenica cyberpunk. Spiazzante.