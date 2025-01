Rose Villain lancia la sua linea di make up Good Villain

Prima ancora di quella sanremese, inizia per Rose Villain una nuova avventura , che celebra il suo status di beauty icon presso i suoi giovanissimi fan e non solo. La cantautrice milanese ha lanciato sul mercato i primi prodotti di Good Villain , la sua prima linea di bellezza , un'etichetta che mette insieme make up e skincare e che è stata progettata per essere in linea con gli standard contemporanei del settore. Per ora, disponibili al pubblico ci sono solo una manciata di prodotti, tutti interessantissimi e testati da lei, modella delle prime immagini di campagna del nuovissimo brand.

I prodotti Good Villain nel dettaglio

A poche ore dal lancio di Good Villain gli appassionati di beauty e cosmesi potranno testare i primi tre prodotti che, immaginiamo, siano rappresentativi della linea.

Disponibili nello shop del sito ufficiale del brand, un blush illuminante in crema, "The Moon Blush", disponibile in varie tonalità e arricchito con aloe vera, acido ialuronico, farina e olio di chicchi di avena, poi prodotti per le labbra.

Tra questi, il balsamo labbra effetto glow, per labbra lucidissime come quelle di Rose Villain, e una matita per definire i contorni in tre tonalità nude.

Per le labbra, disponibili anche dei kit, per essere sempre perfetti.§Nello shop ci sono poi delle pochette morbide (sempre molto rosa) che contengono tutti i prodotti a disposizione (da acquistare anche vuote e da riempire a piacimento).

Non abbiamo bisogno di aspettare Sanremo - dove Rose Villain parteciperà col brano Fuorilegge - per sapere come sarà il beauty look della cantante.