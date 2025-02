Caso Tony Effe, Davide Scheriani: "Così la trap conquista i giovani"

Sta per esordire in gara al Festival di Sanremo con Damme ‘na mano , dopo aver passato il finale dell’anno scorso tra un dissing con Fedez (che ritroverà da avversario sul palco dell’Ariston) e la ormai celebre polemica sul Capodanno a Roma . Tony Effe è l’artista italiano che negli ultimi mesi è stato più divisivo di tutti, quello attorno alla cui partecipazione al Festival ci sono state più posizioni critiche. Idolo dei più giovani, “cattivo esempio” per genitori e politica, che in lui e nei suoi testi vedono un pericolo per la crescita dei propri figli. Una storia che, forse, non è del tutto nuova, perché la musica e gli artisti hanno sempre diviso generazioni diverse, ma che, come spiega il musicista e psicologo Davide Scheriani, autore del libro Psicoparade. La psicologia del rock e del pop (Arcana, 280 pagine, 18,50 euro) , porta con sé anche qualcosa di nuovo e figlio dei tempi che viviamo.

Quali sono i processi che portano un giovane a identificarsi con un certo tipo di narrazione in musica?

Sicuramente ci sono dei punti di comunanza e delle analogie con quanto è sempre avvenuto, ma anche differenze perché i tempi cambiano. Ormai la trap anche in Italia si è configurata come una subcultura, non in senso qualitativo ma tecnico, e credo che risponda al bisogno di appartenenza a una nicchia dei ragazzi, che riconosce coloro che vi aderiscono e rifiuta chi non vi si identifica. E questo non è diverso da altri movimenti artistici e culturali, anche legati alla musica, come il rock e un certo tipo di pop. Negli anni 90 c’erano i dark, i punk, i new romantic, ora il fenomeno emergente è la trap. Un altro aspetto di analogia è la sfida alle norme, il bisogno di affermare la propria indipendenza è sempre stato associato a un certo tipo di messaggi e i giovani hanno bisogno di aumentare la propria autostima, e un personaggio come Tony Effe, con la sua immagine di bad boy, affascina.

Fin qui le analogie, ma le parlava anche di differenze.

Anche nel mio libro parlo di come ci sia stata una progressiva tendenza all’autoreferenziale, dal folk di Bob Dylan che parlava di cultura, politica e società al punk dei Sex Pistols che criticava il buongusto e l’opportunismo; fino al grunge dei Nirvana, con un mirino sempre più ristretto sull’esistenzialismo. Ora questa cosa è ancora più accentuata, tutto è ancora più incentrato sul bisogno di autoaffermazione e di successo. Se i punk erano definiti perdenti, se Creep dei Radiohead proponeva una diversità sofferta, oggi i trapper sono swag, sono quelli che ce la fanno. La trap, come il pop e il rock, nasce negli Stati Uniti come espressione di riscatto, diretta emanazione o discendente del rap delle grandi città metropolitane. Ma mentre lì ha mantenuto un senso di riscatto sociale attraverso la disamina personale, e penso all’ultimo disco di Kendrick Lamar, in Italia è stato percepito più il versante disimpegnato ed evasivo, con artisti come SFK o Bello Figo che parlano per cliché. Una cosa simile è capitata anche col rock: Elvis veniva ascoltato qui dai ragazzini per svagarsi, non perché veicolasse un determinato messaggio sociale e personale. La trap, se resisterà alla prova del tempo, magari evolverà. E forse degli esempi, allargando un po’ le maglie dei generi, già ci sono: penso a Marracash. Ma ora la caratteristica che rende la trap così appetibile ai giovani è che sia immediata, connessa strettamente al mondo dei social, tiktokabile.





Anche le giovani donne sembrano accettare un linguaggio e un modo di raccontare la realtà che le oggettifica. Perché secondo lei accade questo?

C’è un tema di normalizzazione dei contenuti, una forma di assuefazione culturale: quando un contenuto continua a essere ripetuto in maniera meccanica se ne perde un po’ il senso, come se fosse una cantilena vuota. Un’altra spiegazione è quella che noi psicologi chiamiamo riduzione della dissonanza cognitiva: ascolto un brano che dovrebbe offendermi ma lo interpreto come scherzoso, ironico, non vero. Ed è un po’ quello che dicono gli artisti quando vengono criticati, parlano di storytelling. Torniamo un po’ al discorso del lol rap, in cui tutto è fatto per ridere.