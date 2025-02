Sanremo 2025, anticipazioni sui look di cantanti e conduttori

Il conto alla rovescia per la "Sanremo Fashion Week" è ormai agli sgoccioli con i fan e gli esperti che fanno previsioni sui protagonisti che porteranno sul palco lo stile migliore o quello più virale.

Chi saranno le icone fashion di questa edizione?

A pochi giorni dall'inizio del Festival di Sanremo 2025 (LO SPECIALE) si fanno previsioni sui brani in gara ma anche su tutti gli altri aspetti che hanno reso la manifestazione canora ligure l'evento per eccellenza tra quelli dello spettacolo nostrano, primo fra tutti lo stile. Chi si distinguerà come icona fashion del Festival?

Ecco una carrellata su ciò che sappiamo, a cominciare dalle certezze, i sodalizi tra artisti e stylist che già hanno dimostrato il proprio valore alla kermesse negli anni passati.

Lauro, Elodie, Clara, le icone fashion dei Festival del passato Il pubblico del Festival è in fibrillazione da mesi per l'edizione 2025 che mette insieme un gruppo di partecipanti tra i quali figurano alcuni dei nomi che si sono distinti nelle edizioni precedenti.

Parlando di moda e stile, occhi puntati su Achille Lauro, performer che ha fatto delle sue scelte fashion un tratto distintivo delle sue apparizioni. Il cantautore, sempre legato a Nick Cerioni, punterà sullo stile sartoriale, elegante e seducente di Dolce & Gabbana, brand che lo ha invitato ad assistere alla sfilata di gennaio di Milano dalla prima fila.

Stesso team di styling anche per Clara Soccini, una rivelazione a Sanremo 2024, di nuovo seguita da Francesco Vavallo che per lei potrebbe scegliere anche qualche clamorosa creazione vintage.

Elodie, una delle regine dell'Ariston, sempre seducente, sofisticata e dark chic, sarà seguita dalla stylist Giulia Cova. Conferme anche da Fedez, che indosserà creazioni su misura di Atelier Versace (il cantante è fedele da anni al brand ma è molto amico di Donatella Versace).

Confermato anche il legame di Giorgia con Dior che lo scorso anno, per la serata in cui la cantante è stata co-conduttrice, ha indossato diversi dress disegnati per lei da Maria Grazia Chiuri. Vedi anche Elodie a Sanremo, gli abiti più sexy visti sul palco dell'Ariston

Gli artisti amati dai giovani. Quali sorprese? Per alcuni artisti i look sono espressione della propria personalità. Altri scelgono abiti che si riallacciano al senso della canzone in gara.

Altri ancora, costruiscono un percorso di stile e senso che si estende su tutte e cinque le serate del Festival (vedi, nel 2024, il guardaroba di Dargen D'amico, ma gli esempi sono moltissimi).

Per i cantanti meno noti al grande pubblico, lo stile è fondamentale per farsi ricordare anche da chi non li conosce ancora bene.

Gli appassionati di moda terranno d'occhio alcuni nomi che a Sanremo e non solo hanno dimostrato di saper sperimentare con lo stile contemporaneo.

Rose Villain, Irama e Rkomi, artisti amati dal pubblico giovane, hanno portato all'Ariston originalità e tocchi glamour indimenticabili.

Piene di stile anche le uscite dei Coma_Cose, che hanno colpito il pubblico in passato con outfit coordinati (chissà se ripeteranno la formula vincente).

Tra le protagoniste dello stile a Sanremo, anche Francesca Michielin e Noemi, entrambe storiche interpreti del Made in Italy (in passato abbiamo visto la prima spesso in Miu Miu, la seconda in Alberta Ferretti).

Vedi anche Sanremo 2025, i primi look dei cantanti alle prove del Festival

Le molte sfumature dello stile maschile La rosa di uomini in gara ci permetterà di esplorare le molte possibilità dello stile maschile contemporaneo.

A Sanremo, ormai, il completo da uomo non è mai tradizionale ma è sempre assimilabile a un abito da sera, arricchito di lustrini e dettagli scintillanti.

Dallo stile elegante e formale - che ci aspettiamo su artisti come Francesco Gabbani e Massimo Ranieri - a quello influenzato dalle linee street - già sfoggiato durante le prove da Settembre, uno dei trionfatori di Sarà Sanremo - agli uomini è ormai concesso osare ed essere creativi.

Occhi puntati su Rocco Hunt, Chiello, Bresh e Olly ma anche su Tony Effe (che potrebbe ancora scegliere Gucci, uno dei brand che preferisce). Leggi anche Geppi Cucciari a Sanremo 2025 indosserà abiti di Antonio Marras

Lo stile di Carlo Conti e dei co-conduttori

La gara dello stile non esclude anche i conduttori e i volti che si alterneranno sul palco dell'Ariston per la co-conduzione delle varie serate.

Il guardaroba di Carlo Conti sarà molto nutrito e sarà composto da abiti da sera sartoriali realizzati in atelier da Stefano Ricci, brand che ha il quartier generale in Toscana, a Fiesole.

Si è rivolta a un designer della sua terra d'origine anche Geppi Cucciari che indosserà creazioni di Antonio Marras, scelto dall'attrice per molte altre occasioni.

Elettra Lamborghini - sempre secondo le indiscrezioni - indosserà la couture spettacolare di Zuhair Murad, un maestro degli abiti da tappeto rosso.

Alessia Marcuzzi, invece, punterà su Dolce & Gabbana, come provano le Stories su Instagram col fitting delle meravigliose creazioni realizzate per lei.