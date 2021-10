Modà, Comincia lo show: è uscito il video della nuova canzone

È finalmente online su YouTube, il videoclip ufficiale di “ Comincia lo show ”, il nuovo singolo dei Modà , pubblicato lo scorso 17 settembre . Il primo passo di un progetto discografico molto ricco, che potremo assaporare nei prossimi mesi. Un brano senza peli sulla lingua, in cui Francesco “Kekko” Silvestre, Enrico Zapparoli, Diego Arrigoni, Stefano Forcella e Claudio Dirani criticano il mondo del web e dei social, quando questi non vengono utilizzati come strumento per stringere nuove amicizie, quanto più per puntare ingiustamente il dito e dare adito a pregiudizi su personaggi dello spettacolo e non. Nel video diretto da Matteo Alberti e Fabrizio De Matteis anche un cameo di Carlo Conti.

“Comincia lo show” è il titolo del nuovo singolo della band milanese dei Modà, che arriva ad ormai due anni di distanza dall’uscita dell’ultimo album “Testa o croce” e che sarà tra i brani ufficialmente in scaletta per il prossimo tour del gruppo nel 2022. Pubblicato ieri sulla piattaforma di contenuti YouTube anche il videoclip ufficiale del singolo, diretto da Matteo Alberti e Fabrizio De Matteis per Double Vision – Film & More. Il concept? La clip riporta fedelmente in immagini i versi della canzone, che è una critica più o meno velata al mondo dei social e della televisione che “sottomette” oggi quasi tutte le generazioni a giudizi e pregiudizi ingiusti. Nel video è protagonista una famiglia che, intenta a guardare un programma TV, in cui partecipano gli stessi Modà (con un cameo di Carlo Conti) utilizza il proprio telefono quasi fosse un’arma per “sparare” commenti contro chi si trova in quel momento dall'altra parte dello schermo. Da qui l’idea di portare in musica il messaggio di vivere la quotidianità con i propri occhi e la propria testa, senza lasciarsi sopraffare in maniera brusca dal mondo dei social che è spesso solo apparenza.