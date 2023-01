Bianca Atzei sono diventati genitori: è nato Noa Alexander

La prima foto in tre su Instagram

Bianca Atzei tiene gli occhi chiusi nel post in cui annuncia, felicissima, al mondo l'arrivo del piccolo Noa Alexander, la cui attesa è stata documentata passo dopo passo sui social della cantante. Solo ieri, Atzei mostrava ai follower il suo pancione e confessava ancora una volta, nelle Stories, quanto fosse ansiosa di vedere il piccolo.

A poche ore dall'ultimo video in cui scherzava col fidanzato Stefano Corti sulle dimensioni della sua pancia, il bambino è arrivato ed è già stato mostrato ai fan della coppia che stanno inviando le loro congratulazioni a mamma e papà. Per Bianca Atzei l'arrivo di Noa Alexander è una vera rinascita che spazza via il dolore e la sofferenza dell'aborto spontaneo di cui ha fatto esperienza lo scorso anno e di cui ha parlato, ampiamente via social, per lenire le pene e condividerle con chi ha subito lo stesso destino. La cantante aveva detto che non le interessava il sesso del bambino ma che sarebbe stata felice di avere un maschietto: anche per questo, le cose sono andate secondo i suoi desideri.