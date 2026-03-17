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Tommy Cash annuncia il nuovo singolo "Figaro" in uscita il 20 marzo

Musica
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Il brano, un inno pop-dance dalle sonorità club, è stato presentato in anteprima live durante la finale del San Marino Song Contest. Il lancio segue il successo di "Espresso Macchiato", brano con cui Cash si è classificato terzo all'Eurovision Song Contest 2025, e il precedente singolo in lingua italiana intitolato "OK

Dopo il successo internazionale ottenuto negli ultimi mesi, l'artista estone torna sulla scena discografica con un progetto che consolida il suo legame con il pubblico europeo. "Figaro" viene descritto come un brano energico che unisce una produzione da club a un testo tagliente e un ritornello immediato. La traccia conferma la direzione artistica intrapresa recentemente da Tommy Cash, caratterizzata da un approccio ironico e dissacrante. L'uscita ufficiale sulle piattaforme di streaming e nei negozi digitali è fissata per il 20 marzo.

Collaborazioni e carriera internazionale

Tommy Cash ha consolidato la sua presenza nel panorama internazionale attraverso esibizioni in festival come Glastonbury, Sziget e Roskilde. Nel corso della sua carriera ha collaborato con artisti quali Charli XCX, Diplo, Bones, Boys Noize e A.G. Cook. Parallelamente all'attività musicale, l'artista ha sviluppato progetti nel settore della moda con marchi come Rick Owens, Maison Margiela e Adidas.

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Il legame con l'Italia

La pubblicazione di "Figaro" e del precedente brano "OK" sottolinea il legame tra l'artista estone e l'Italia. Il picco di popolarità nel Paese è coinciso con la partecipazione all'Eurovision Song Contest 2025, dove ha rappresentato l'Estonia ottenendo il podio con il brano "Espresso Macchiato".

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