Pamela Anderson e Tom Cruise, il presunto flirt che fa sognare

Pamela Anderson e Tom Cruise potrebbero avere una relazione . Secondo alcune indiscrezioni pubblicate sul Daily Mail, l’attrice, 58 anni, starebbe “facendo spazio all’amore nella sua vita” dopo essersi “dedicata anima e corpo a dimostrare il suo valore” nell’industria cinematografica. Recentemente, infatti, l’icona di Baywatch ha interpretato il ruolo di Roxie Hart nel musical Chicago a Broadway, mentre nel 2024 ha ricevuto una nomination ai Golden Globes come Miglior attrice in un film drammatico per il film The Last Showgirl di Gia Coppola. Proprio grazie all’interpretazione nella pellicola, che per Anderson ha segnato una vera e propria rinascita artistica insieme all’allontanamento dall’etichetta di sex symbol appiccicata negli anni Novanta, l’attrice avrebbe colpito profondamente Tom Cruise, 63 anni. “Il film ha fatto vedere Pam sotto una luce completamente diversa, anche a Tom”, avrebbe raccontato un insider, che avrebbe aggiunto che i due “sono rimasti in contatto” dopo la visione della pellicola e che tra loro sarebbe poi “scattata decisamente una scintilla”, notata anche dalle persone vicine all’attore premio Oscar alla carriera. Anche altri indizi tenderebbero a confermare le voci su un presunto flirt tra Anderson e Cruise. Tra loro c'è anche un video che circola sui social e che mostra l’attrice mentre lascia il lussuoso hotel Surrey di New York proprio pochi istanti prima dell’attore. Al momento, i diretti interessati non hanno né confermato, né smentito le voci.

LE PRECEDENTI RELAZIONI CON LIAM NEESON E ANA DE ARMAS

Recentemente, Pamela Anderson è stata impegnata sia in progetti cinematografici come i film Place to Be, Somedays, Love Is Not the Answer e Alma, sia nel lancio della linea di prodotti per la cura della pelle Sonsie insieme ai due figli Brandon Lee, 29 anni, e Dylan Lee, 28 anni, avuti dall’ex marito Tommy Lee. Secondo una fonte del Daily Mail, ora l’attrice “non ha un attimo libero” ma “ha intenzione di prendersi una pausa estiva per riflettere sulla sua vita”. Sul fronte sentimentale, Anderson arriva da una breve relazione con il collega Liam Neeson, 73 anni, conosciuto sul set del film Una pallottola spuntata. “Pam è molto attratta da Liam, perché lui è totalmente aperto al suo modo di pensare e di vivere, e soprattutto al suo approccio alla fama, che è impressionante”, aveva dichiarato al Daily Mail una fonte nell’estate 2025. “Lei ha raccontato agli amici che lui è innamoratissimo e le fa un sacco di cose carine, come mandarle fiori e passare del tempo con i suoi figli e i suoi cani”. A dicembre, però, la relazione si era conclusa. “Se proprio volete saperlo, io e Liam abbiamo avuto una relazione per un breve periodo, ma solo dopo aver terminato le riprese”, aveva raccontato alla rivista People l’attrice. Negli ultimi mesi, invece, Tom Cruise era stato protagonista del gossip per una presunta relazione con l’attrice Ana de Armas, 38 anni. Sempre secondo indiscrezioni, la star di Top Gun avrebbe “inondato” di regali la collega, come sua “abitudine” nelle relazioni. L'attrice, però, si sarebbe sentita “a disagio” per l’eccessiva velocità degli eventi. “Rimarranno buoni amici, ma non stanno più insieme. Si sono semplicemente resi conto che la loro relazione non sarebbe durata a lungo e che è meglio per loro rimanere amici", aveva dichiarato una fonte nell'ottobre 2025. “La scintilla tra di loro si era spenta, ma si vogliono ancora bene e si sono comportati entrambi in modo molto maturo”. Infatti, “lei è già stata scelta per il suo prossimo film, quindi continueranno a lavorare insieme”.