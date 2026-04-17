Top Gun 3 è ufficialmente in lavorazione. E c'è Tom Cruise

La notizia è arrivata dal CinemaCon di Las Vegas: Paramount e il produttore Jerry Bruckheimer hanno confermato che il terzo capitolo della celebre saga action è ufficialmente in fase di sviluppo. Un annuncio prevedibile dopo gli incassi record di Top Gun: Maverick, che hanno spinto la produzione a pianificare immediatamente il futuro del franchise
Tom Cruise torna nei cieli: è finalmente ufficiale lo sviluppo di Top Gun 3, come ufficiale è la sua presenza.
L’universo di Top Gun si prepara ad accogliere un nuovo capitolo. Dopo anni di attesa e speculazioni, arriva la conferma: il divo di Hollywood tornerà a vestire i panni del leggendario pilota Pete “Maverick” Mitchell.
All'età di 63 anni, l’attore è pronto a rimettersi ai comandi, proseguendo una storia che ha attraversato decenni e segnato profondamente l’immaginario cinematografico.
L’annuncio è giunto nelle scorse ore, in occasione del CinemaCon, durante il quale sono stati svelati i primi dettagli di uno dei sequel più attesi per i fan degli action movie.
L'annuncio al CinemaCon di Las Vegas
La notizia è stata resa pubblica durante il CinemaCon di Las Vegas, dove Paramount e il produttore Jerry Bruckheimer hanno annunciato che il terzo film è attualmente in fase di sviluppo. Un passaggio atteso, che non ha tradito le previsioni: già dopo il clamoroso successo di Top Gun: Maverick, i produttori avevano iniziato a valutare la possibilità di proseguire la saga.
Il secondo capitolo, uscito nel 2022 in un periodo ancora segnato dalle chiusure delle sale dovute alla pandemia di covid, si è rivelato un fenomeno globale. Con un incasso pari a un miliardo e mezzo di dollari a fronte di un budget di 170 milioni, il film ha rappresentato una spinta decisiva per il settore cinematografico in un momento di forte crisi.
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Dal cult del 1986 al trionfo di Maverick
La saga di Top Gun affonda le sue radici nel primo storico film del 1986, diventato nel tempo un vero cult. A distanza di 36 anni, Top Gun: Maverick aveva riportato sullo schermo il personaggio di Maverick, questa volta in una nuova veste: non più giovane pilota ribelle, ma istruttore esperto nella celebre scuola di volo.
Nel film del 2022, la narrazione si concentrava sull’addestramento di una nuova generazione di aviatori, chiamati a portare a termine una missione estremamente rischiosa. Tra questi, spiccava Bradley "Rooster" Bradshaw, interpretato da Miles Teller, figlio del compianto Pete "Goose" Bradshaw, amico fraterno di Maverick morto nel primo capitolo. Il rapporto tra Maverick e Rooster diventava il fulcro emotivo della storia, culminando nel successo della missione e nel ritorno a casa di tutto il gruppo.
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Un cast corale e un addio significativo
Accanto ai protagonisti, il film aveva introdotto un ampio cast di giovani piloti, tra cui Glen Powell, Lewis Pullman, Monica Barbaro, Danny Ramirez, Jay Ellis, Greg Tarzan Davis e Manny Jacinto. A completare il quadro, attori come Jennifer Connelly, Jon Hamm, Charles Parnell, Ed Harris e Bashir Salahuddin.
Top Gun: Maverick ha inoltre segnato un momento particolarmente significativo per la saga: l’ultima apparizione cinematografica di Val Kilmer, scomparso il primo aprile del 2025. L’attore, già coprotagonista del film del 1986, aveva ripreso il ruolo di Tom "Iceman" Kazansky, offrendo al pubblico un ritorno carico di valore simbolico.
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Verso un nuovo capitolo
Con queste premesse, Top Gun 3 si inserisce in una tradizione cinematografica che ha saputo evolversi senza perdere la propria identità.
Il progetto è ancora nelle fasi iniziali, ma l’annuncio ufficiale segna l’inizio di una nuova fase per una delle saghe più iconiche del cinema contemporaneo. Il ritorno di Tom Cruise promette di riportare il pubblico ancora una volta ad alta quota, tra adrenalina, memoria e continuità narrativa.
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Top Gun: Maverick, il cast del film con Tom Cruise. FOTO
Va in onda venerdì 6 marzo, su Italia Uno, il sequel del film del 1986. Un Tom Cruise in gran spolvero torna a vestire i panni di Pete 'Maverick' Mitchell nella nuova avventura ambientata più di 30 anni dopo l'emozionante finale di Top Gun, ma non è lui l'unica superstar della pellicola