Top Gun 3 è ufficialmente in lavorazione. E c'è Tom Cruise

La notizia è arrivata dal CinemaCon di Las Vegas: Paramount e il produttore Jerry Bruckheimer hanno confermato che il terzo capitolo della celebre saga action è ufficialmente in fase di sviluppo. Un annuncio prevedibile dopo gli incassi record di Top Gun: Maverick, che hanno spinto la produzione a pianificare immediatamente il futuro del franchise

L’annuncio è giunto nelle scorse ore, in occasione del CinemaCon, durante il quale sono stati svelati i primi dettagli di uno dei sequel più attesi per i fan degli action movie.

All'età di 63 anni, l’attore è pronto a rimettersi ai comandi, proseguendo una storia che ha attraversato decenni e segnato profondamente l’immaginario cinematografico.

Tom Cruise torna nei cieli: è finalmente ufficiale lo sviluppo di Top Gun 3 , come ufficiale è la sua presenza.

L'annuncio al CinemaCon di Las Vegas

La notizia è stata resa pubblica durante il CinemaCon di Las Vegas, dove Paramount e il produttore Jerry Bruckheimer hanno annunciato che il terzo film è attualmente in fase di sviluppo. Un passaggio atteso, che non ha tradito le previsioni: già dopo il clamoroso successo di Top Gun: Maverick, i produttori avevano iniziato a valutare la possibilità di proseguire la saga.

Il secondo capitolo, uscito nel 2022 in un periodo ancora segnato dalle chiusure delle sale dovute alla pandemia di covid, si è rivelato un fenomeno globale. Con un incasso pari a un miliardo e mezzo di dollari a fronte di un budget di 170 milioni, il film ha rappresentato una spinta decisiva per il settore cinematografico in un momento di forte crisi.