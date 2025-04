Alma, Pamela Anderson e Dakota Fanning insieme nel film

Pamela Anderson, che di recente ha ottenuto il plauso della critica per The Last Showgirl, ha ottenuto un nuovo ruolo da protagonista. La star sarà nel cast di Alma di Sally Potter, al fianco dell'attrice candidata ai Golden Globe Dakota Fanning e a Lindsay Duncan, con una candidatura ai BAFTA all'attivo. Al loro fianco ci saranno Arinzé Kene, Esther McGregor, Esmé Creed-Miles ed Earl Cave. Attualmente in pre-produzione, il flm verrà girato in Inghilterra il prossimo settembre.

La trama di Alma

Al centro di Alma c'è una famiglia allargata, che si incontra per spargere le ceneri della defunta madre, salvo scoprire d'avvertire ancora la sua (inquietante) presenza. Ben presto, cominciano a venire a galla segreti sepolti e verità nascoste, in un mix d'umorismo e drammaticità.

Al momento non sono stati svelati i ruoli degli attori coinvolti, ma è stato confermato che Pamela Anderson, Dakota Fanning e Lindsay Duncan avranno un'importanza centrale.

"È un onore lavorare con Sally sulla storia intelligente, divertente e toccante di una famiglia in conflitto in questo periodo storico", ha dichiarato Stephen Kelliher, amministratore delegato di Bankside, società che si occuperà della produzione esecutiva. "La sceneggiatura è infinitamente divertente e il cast parla da solo. Non vediamo l'ora che il pubblico si diverta".