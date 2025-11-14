Ana de Armas in compagnia di un nuovo uomo dopo rottura con Tom Cruise

L'attrice è stata avvistata a Los Angeles mentre faceva shopping in compagnia di un giovane uomo d'affari. La stampa Oltreoceano già si interroga su un possibile legame tra i due

Ana de Armas è stata avvistata negli States, a Los Angeles, in compagna di un giovane uomo e i fotografi non hanno perso l'occasione di scattare qualche foto della star la cui vita privata è sempre di grande interesse per gli appassionati di gossip.

L'attrice, protagonista delle cronache di settore nei mesi passati per una frequentazione con Tom Cruise, relazione che sarebbe durata qualche mese ma mai confermata o discussa apertamente dai due diretti interessati, sarebbe single ma la stampa Oltreoceano avanza ipotesi. L'uomo potrebbe essere più di un amico.

Una passeggiata per negozi a Los Angeles Ana de Armas è tornata sotto i riflettori per la sua vita sentimentale, nei giorni in cui Deadline ha parlato di trattative in corso per la star di Ballerina per il prossimo film di Grant Singer con protagonista Cameron Diaz.

Indiscrezioni professionali a parte, l'attrice di origine cubana è tornata nel mirino del gossip per una recente apparizione in pubblico a Los Angeles in compagnia di un giovane uomo che TMZ ha identificato come Marcelo Valente, un venture capitalist, partner della società Babel Ventures.

I due hanno passeggiato in pieno giorno e sono entrati a curiosare in un negozio di finiture d'arredo. Entrambi erano amichevoli e vestiti con look sportivi e rilassati: l'attrice con pantaloni in denim ampi e Valente con giacca, pantaloncini e scarpe sportive.

De Armas portava al guinzaglio uno dei suoi inseparabili cani.

Nessun comportamento tra i due ha fatto pensare a qualcosa di più di una passeggiata tra amici ma la stampa estera si è già messa alla ricerca di dettagli sull'accompagnatore dell'attrice che non fa parte del mondo dello spettacolo e che, dunque, ha destato parecchia curosità.