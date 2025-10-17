Tom Cruise e Ana de Armas hanno messo fine alla loro (breve) relazione

Le due star di Hollywood, che non hanno mai ufficializzato la loro love story, si sarebbero resi conto di funzionare meglio come amici che come coppia. La rottura non cambierà i piani di lavoro di entrambi: si ritroveranno sul set del nuovo film di Doug Liman

Tom Cruise e Ana de Armas non stanno più insieme, lo ha confermato una fonte al The Sun che, in esclusiva, ha rivelato i dettagli della fine di un'unione di cui si è discusso per mesi ma che non è mai stata ufficializzata dai due diretti interessati.

I due attori di Hollywood, sempre secondo la fonte, avrebbero capito che "la scintilla" scoccata a inizio anno si è ormai spenta, tuttavia entrambi apprezzano ancora la reciproca compagnia e rimarranno amici.

I dettagli riportati dalla stampa britannica anticipano quindi il senso di possibili avvistamenti futuri delle due star che non solo continueranno ad incontrarsi in pubblico ma lavoreranno ancora ai progetti annunciati quando si frequentavano come coppia.

Resteranno amici e colleghi sul set Il divo di Mission: Impossible e la star di Ballerina hanno affrontato da adulti la fine del sentimento che li aveva coinvolti nei mesi passati e di comune accordo hanno stabilito di voler continuare a frequentarsi da amici senza pensarsi più come una coppia.

Queste, in sostanza, le parole della fonte al The Sun a proposito della fine della relazione tra Cruise e de Armas che, in maniera non ufficiale, avevano iniziato una relazione a febbraio di quest'anno.

La storia d'amore, che naturalmente ha catturato l'interesse dei fan dei due attori e della stampa di settore, non è mai stata commentata in nessun modo dai due diretti interessati che, però, sono stati interpellati sulla loro collaborazione per Deeper, il nuovo film horror sci-fi di Doug Liman le cui riprese dovrebbero partire a breve dopo le notizie sulla cancellazione, causa budget esorbitante, della scorsa estate.

La lavorazione del film non risentirà del cambio di status dei due interpreti principali i quali hanno stabilito non solo di voler continuare a recitare nel progetto comune ma anche di vedersi tranquillamente da buoni amici.

"Hanno capito che stanno meglio insieme come amici", sottolinea la fonte a loro vicina.